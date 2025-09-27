สวนสยามทุ่ม 10 ล้าน ซื้อสไลด์เดอร์ใหม่ เปิด 3 ต.ค.นี้ ลุ้นเข้าร่วม คนละครึ่ง

สวนสยามทุ่ม 10 ล้าน ซื้อสไลด์เดอร์ใหม่ เปิด 3 ต.ค.นี้ ลุ้นเข้าร่วมคนละครึ่ง
นายวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท สยามพาร์ค ซิตี้ ผู้ประกอบกิจการสยามอะเมซิ่งพาร์ค (สวนสยาม) กล่าวว่า เห็นด้วยกับนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ ที่เน้นสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชน เช่น ค่าพลังงาน ค่าน้ำ รวมถึงเดินหน้าโครงการคนละครึ่ง กระตุ้นกำลังซื้อในช่วงไตรมาสสุดท้ายนี้ โดยมีระยะเวลาใช้จ่าย 2 เดือน ซึ่งสวนสยามอยู่ระหว่างรอดูเกณฑ์ว่าจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่
ในส่วนของค่าผ่านประตูจากปัจจุบันอยู่ที่ 400-500 บาท ถ้าเข้าเกณฑ์จะขอเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม จากเดิมก่อนหน้านี้เข้าร่วมได้เฉพาะร้านอาหาร เนื่องจากช่วงปลายปีเป็นไฮซีซั่นของการท่องเที่ยว ถ้าได้คนละครึ่งมาช่วยสนับสนุนเพิ่มจะช่วยให้คนเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น
นายวุฒิชัยกล่าวว่า ทั้งนี้บริษัทได้ลงทุน 10 ล้านบาท ซื้อเครื่องสไลด์เดอร์ใหม่ Ranger’s Pirate Lagoon จากประเทศจีน เป็นเครื่องเล่นขนาดเล็ก จะเปิดให้บริการในวันที่ 3 ตุลาคมนี้ เพื่อต้อนรับการปิดเทอม พร้อมโปรโมชั่นสามารถเล่นสนุกได้ทั้งวัน รวมโซนสวนน้ำและสวนสนุกด้วย ในราคาเท่าเดิม 200 บาทต่อคน (สูง 101-130 ซม.) สูงไม่เกิน 100 ซม. เข้าฟรี ส่วนผู้ใหญ่ลดเหลือ 400 บาท ซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วัน 1 ตุลาคม 2568- 28 กุมภาพันธ์ 2569
“เราทดลองนำมาบริการก่อน ถ้าการตอบรับดี ในปีหน้า ก็จะสั่งมาเพิ่ม ตอนนี้เราก็ทยอยปรับปรุงเครื่องเล่นและการบริการ” นายวุฒิชัยกล่าว
นายวุฒิชัย ยังกล่าวถึงภาพรวมรัฐบาลใหม่ว่า ทีมเศรษฐกิจถือว่ามีความรู้และความเชี่ยวชาญ นโยบายที่จะออกมาถือว่าหลักการดีหมด แต่ต้องดูรายละเอียดและแอคชั่นแพลนแต่ละนโยบายด้วย ไม่ว่าเรื่องแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือน ช่วยเหลือไม่เกิน 1 แสนบาทต่อราย เพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อยหรือเอสเอ็มอี รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท ทั้งนี้อยากให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหา 2 เรื่องใหญ่ๆ คือ กำลังซื้อและการเข้าถึงแหล่งทุนยาก จะทำยังไงให้เข้าถึงได้ง่าย อาจจะมีทางเลือกเพิ่ม หากแบงก์ไม่ปล่อยสินเชื่อ เพื่อลดปัญหาการกู้นอกระบบ