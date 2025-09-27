ตัน หนุนจัดคนละครึ่ง เผยเศรษฐกิจปีนี้ดีสุด อีก 2-3 ปีจะแย่ลง โรงงานปิด ภาษีทรัมป์ป่วน
นายตัน ภาสกรนที กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การที่รัฐบาลจะดำเนินการโครงการคนละครึ่ง ออกมากระตุ้นเศรษฐกิจและกำลังซื้อในช่วงระยะสั้นๆนั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ยังดีกว่าไม่ได้ทำ อีกทั้งเป็นสิ่งที่ธุรกิจต้องการอย่างแรง เพราะหากไม่ได้มีคนละครึ่งสถานการณ์จะแย่กว่านี้มาก เพียงแต่มาตรการนี้อาจจะไม่ถึงกับทำให้ตลาดดีขึ้นทั้งหมด รวมถึงยังต้องมีมาตรการระยะยาวมาสร้างความเชื่อมั่นทั้งภาคประชาชนและธุรกิจให้เกิดการลงทุน และเม็ดเงินสะพัดในตลาดเพิ่มขึ้น
นายตันกล่าวว่า ภาพรวมเศรษฐกิจปี 2568 ถือว่าจะเป็นจุดที่ดีที่สุด เพราะแนวโน้มอีก 2-3 ปีข้างหน้าจะแย่ลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัจจัยนโยบายภาษีของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ทำให้หลายประเทศ และหลายอุตสาหกรรมชะงัก ซึ่งเมื่อชะงักแล้วการจะเริ่มกลับมาใหม่นั้นต้องใช้เวลา ซึ่งสถานการณ์จะต่างจากวิกฤตโควิดที่ทุกคนยังพร้อมผลิต พร้อมที่จะกลับมาเปิด แต่ปัจจุบันตลาดหายไปจนโรงงานต้องปิดกิจการ หลังสถานการณ์ลากยาวจนหลายรายถอดใจ จึงกระทบแบบโดมิโนในวงกว้าง
“สำหรับอิชิตันในปี 2568น่าจะเอาตัวรอดได้ ผลประกอกบการน่าจะใกล้เคียงกับเป้าทั้งปีที่วางไว้ก่อนหน้า แม้กำลังซื้อตกไปเยอะ จากสภาพโดมิโนทั้งเศรษฐกิจและนักท่องเที่ยวที่ลดลง โดยตลาดเครื่องดื่มไตรมาส1และไตรมาส 2 มีสภาพติดลบ ก่อนจะดีขึ้นในไตรมาส 3 ซึ่งปัจจุบันสินค้าไซซ์ใหญ่ขายดีมาก เพราะประหยัดกว่า ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการความคุ้มค่า และสนใจราคามากขึ้น ต่างจากสมัยก่อนที่ไซซ์ใหญ่ขายไม่ดีนัก”นายตันกล่าว