อรรถกร ปั้น บึงสีไฟ ตามโมเดลกว๊านพะเยา ยกระดับเมืองรอง สู่แลนด์มาร์กท่องเที่ยวเชิงกีฬา

รมว.อรรถกร ประเดิมภารกิจ ปั้น “บึงสีไฟ” ตามโมเดลกว๊านพะเยา ยกระดับเมืองรอง สู่แลนด์มาร์กท่องเที่ยวเชิงกีฬา
เมื่อวันที่ 28 กันยายน นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรเป็นแห่งแรกหลังเข้ารับตำแหน่ง โดยมีนายจาตุรนต์ ภัคดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ,นางสาวธนียา นัยพินิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โดยนายอรรถกร ได้ประชุมร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาในจังหวัดพิจิตร โดยข้อมูลล่าสุดระบุว่าเพียง 8 เดือนแรกของปี 2568 (มกราคม–สิงหาคม) จังหวัดสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 1,069 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่อง กระทรวงฯ จึงตั้งเป้าสนับสนุนเมืองรองและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
นายอรรถกร ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บึงสีไฟ แลนด์มาร์กสำคัญของจังหวัด เพื่อสำรวจศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) และพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งถือเป็นโยบายเร่งด่วนในการยกระดับมาตรฐานสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก และร้านอาหาร รวมถึงมอบหมายกรมการท่องเที่ยวอบรมผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มาเยือน
นายอรรถกร กล่าวต่อว่า ตนรู้สึกประทับใจ บึงสีไฟคือมรดกอันล้ำค่าที่เกิดจากพระอัจฉริยภาพขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานไว้ให้แก่ชาวพิจิตรและคนไทยทุกคน กระทรวงฯ พร้อมจะทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย สำหรับแผนรับฤดูท่องเที่ยวหรือไฮซีซั่นที่จะมาถึง สิ่งแรกที่ต้องทำคือการยกระดับมาตรฐาน ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร โดยได้มอบหมายให้อธิบดีกรมการท่องเที่ยวเข้ามาช่วยอบรมผู้ประกอบการเพื่อให้ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว และจะส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับเทศกาลและพื้นที่ต่อไป”
“การพัฒนาบึงสีไฟจะใช้โมเดลความสำเร็จของกว๊านพะเยา ที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.เกษตรฯ ได้ผลักดันจนเป็นแม่เหล็กท่องเที่ยว ซึ่งผมเชื่อว่า จังหวัดพิจิตรมีศักยภาพเดินรอยตามความสำเร็จดังกล่าว และสามารถก้าวขึ้นเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ สร้างรายได้และการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชน” นายอรรถกร กล่าว