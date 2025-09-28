ธนกร กำชับกนอ. เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม คงความเชื่อมั่นนักลงทุน-ชุมชนรอบนิคม

‘ธนกร’ กำชับ กนอ. เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม เรียกความเชื่อมั่นในสายตานักลงทุน-ชุมชนรอบนิคม แจงภาพรวมสถานการณ์ยังปกติ กำชับนิคมภาคเหนือเฝ้าระวังใกล้ชิด
เมื่อวันที่ 28 กันยายน นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงผลกระทบจากพายุบัวลอย ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ตามแนวขอบของพายุ รวมถึงด้านรับมรสุมในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกว่า ได้สั่งการให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เร่งสำรวจและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ทั่วประเทศอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคเหนือ และให้รายงานกลับมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งระดับน้ำภายนอกและภายในนิคมอุตสาหกรรม การวางแผนรับมือกรณีเกิดน้ำท่วมสูงภายในนิคม และพื้นที่ชุมชนโดยรอบ แนวทางการเร่งระบายน้ำฝนภายในนิคม การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อเข้าให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีกรณีเกิดวิกฤต และการจัดระเบียบการจราจรทั้งภายในและภายนอกนิคมที่น้ำท่วมสูง เป็นต้น เพื่อไม่ให้กระทบกับภาคอุตสาหกรรมและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่
นายธนกรกล่าวอีกว่า ได้รับรายงานจาก กนอ.ว่า ขณะนี้นิคมภาคเหนือ สถานการณ์ยังอยู่ในระดับปกติ ระดับน้ำภายนอกต่ำกว่าเขื่อนดินประมาณ 3 เมตร การระบายน้ำฝนภายในนิคมปกติ สำหรับนิคมเวิลด์สถานการณ์อยู่ในระดับปกติ ระดับน้ำต่ำกว่าเขื่อนดินประมาณ 2 เมตร ทางนิคมได้เสริมคันดินป้องกันน้ำ เตรียมกระสอบทราย 300 กระสอบ สำหรับปิดจุดที่เป็นทางสัญจร และจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำสำรองไว้ 1 เครื่อง
นายธนกรกล่าวว่า ส่วนนิคมบางปะอิน นิคมบ้านหว้า และนิคมนครหลวงไม่มีความเสี่ยง เหตุการณ์ยังปกติ อย่างไรก็ตาม ได้เน้นย้ำให้บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำให้ใช้งานได้อยู่เสมอ จัดการสิ่งกีดขวางทางน้ำ และเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงเตรียมบุคลากรและเครื่องมือรับมือภาวะฉุกเฉิน พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อขอการสนับสนุนการระบายน้ำด้วย
“ผมได้สั่งการไปยัง กนอ.ให้กำชับทุกนิคมอุตสาหกรรมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วม รวมถึงกรณีที่อาจมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้นักลงทุน ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงเกิดความวิตกกังวล โดยเฉพาะแรงงานที่ต้องเดินทางมาทำงานในนิคมต้องหาแนวทางอำนวยความสะดวกให้เท่าที่สามารถจะทำได้ เพื่อความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าว