ส่อง ‘แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพรสทีจ’ แลนด์มาร์กใหม่ ใจกลางมหานครกรุงเทพฯ
หลังเดินหน้าก่อสร้างมานานหลายปี ในที่สุด บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจโรงแรม ในเครือบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) พี่ใหญ่วงการอสังหาริมทรัพย์ ได้ฤกษ์เปิดโรงแรมหรูย่านราชดำริ “แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพรสทีจ กรุงเทพฯ” (Grande Centre Point Prestige Bangkok) อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ธันวาคม 2568
“แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพรสทีจ กรุงเทพฯ” สูง 45 ชั้น มีจำนวน 509 ห้อง ใช้เงินลงทุนกว่า 4,500 ล้านบาท เป็นโรงแรมลักชัวรี ที่ก่อสร้างขึ้นใหม่โดยได้รับแรงบันดาลใจจากงานออกแบบสไตล์อาร์ตเดโค ถ่ายทอดเอกลักษณ์อาคารอันทรงพลัง ผสานความหรูหราและความทันสมัยได้อย่างลงตัว พร้อมด้วยประสบการณ์การพักผ่อนเหนือระดับใจกลางมหานคร จะเริ่มเปิดให้จองห้องพักตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ผ่านทางเว็บไซต์
ไฮไลท์โรงแรม นอกจากดีไซน์ที่หรูหราแล้ว ยังตั้งอยู่ใจกลางเมือง ย่านราชประสงค์และสยาม ศูนย์กลางธุรกิจและช้อปปิ้ง โดยตั้งตระหง่านเคียงคู่กับโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 1 เสมือนเป็น “ทวิน ทาวเวอร์”ที่สง่างามรวมกันกว่า 1,000 ห้อง
ยังโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมภายนอกสไตล์อาร์ตเดโคหรูหราและเหนือกาลเวลา ภายในได้รับแรงบันดาลใจจากอารยธรรมสมัยรัตนโกสินทร์ ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบร่วมสมัยที่มีเสน่ห์ ด้วยลวดลายวิจิตรประณีต เล่นลายดอกประจำยาม เส้นสายเรขาคณิต และพื้นผิวสีทองอร่าม สร้างบรรยากาศที่สะท้อนความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจน
ไม่เพียงเท่านั้น โรงแรม ยังมีห้องอาหารครบครัน
- Brass House Bangkok – รูฟท็อปแจ๊สบาร์และร้านอาหารไทยที่เส้นขอบฟ้า มีจุดเด่นรสชาติไทยร่วมสมัย เพลิดเพลินกับค็อกเทลสไตล์ไทย เครื่องดื่มคราฟต์ เสียงเพลงแจ๊ส บรรเลงสด พร้อมชมวิวพาโนรามาของกรุงเทพฯ ยามค่ำคืน
- Chef Man Restaurant – ร้านอาหารกวางตุ้งชื่อดัง มีติ่มซำ เป็ดย่างสูตรพิเศษ และอาหารดั้งเดิมสไตล์ฮ่องกง บริการในบรรยากาศหรูหราร่วมสมัย พร้อมห้องส่วนตัวเหมาะทั้งการสังสรรค์และการเจรจาธุรกิจ
- The Garden Restaurant – ห้องอาหารไทยและนานาชาติ ให้บริการตลอดทั้งวัน พร้อมอาหารเช้าแบบซิกเนเจอร์ ท่ามกลางวิวสนามราชกรีฑาสโมสรและสวนเขียวชอุ่ม
- Bloom & Brew Café – คาเฟ่บรรยากาศอบอุ่น เสิร์ฟกาแฟอาร์ติซาน ชาออร์แกนิก และขนมไทยสมัยใหม่ เหมาะสำหรับการนัดพบแบบสบายๆ
- Sky Bar – บาร์ริมสระอินฟินิตี้ ให้แขกได้ดื่มด่ำกับเครื่องดื่มและวิวเส้นขอบฟ้าของกรุงเทพฯ ในบรรยากาศผ่อนคลาย
ส่วนห้องพัก ประกอบด้วยห้องพักและห้องสวีท จำนวน 509 ห้อง เริ่มตั้งแต่ชั้นที่ 16 ซึ่งสามารถเลือกได้ทั้งวิวสวน วิวราชกรีฑาสโมสร หรือวิวเมืองย่านราชประสงค์
มีให้เลือกหลากหลาย
- Prestige Signature ห้องพักกว้างขวางที่ออกแบบมาเพื่อการพักผ่อนอย่าง สะดวกสบาย เลือกได้ทั้งเตียง Emperor King หรือเตียงแฝด แวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยครบครัน และวิวเมืองอันงดงาม
- Prestige Connect ห้องพักที่กว้างขวางและปรับใช้ได้หลากหลาย มาพร้อมห้องที่เชื่อมต่อกัน เหมาะสำหรับกลุ่มเพื่อนหรือครอบครัว เพื่อการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายไร้รอยต่อ
- Prestige Suite พักผ่อนอย่างสบายด้วยเตียง Emperor King ภายในห้องนอน พร้อมโต๊ะทำงานและวิวเมือง ห้องนั่งเล่นแยกเป็นสัดส่วน ทีวีจอใหญ่ มุมรับประทานอาหารพร้อมไมโครเวฟ อีกทั้งยังมีห้องอาบน้ำและอ่างจากุซซี่สำหรับการผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์แบบ
- Prestige Family Suite ห้องสวีทแบบสองห้องนอน ออกแบบเพื่อความสะดวกสบาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวใหญ่ พร้อมพื้นที่สำหรับพักผ่อน รับประทานอาหาร เพื่อให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างอบอุ่น
- Prestige Penthouse เพนท์เฮาส์ส่วนตัวขนาดสองห้องนอน พร้อมห้องนั่งเล่นวิวพาโนรามา พื้นที่รับประทานอาหารพร้อมแพนทรี ห้องแต่งตัว ห้องน้ำและจากุซซี่สุดหรู มอบความสะดวกสบายเป็นส่วนตัว และความสง่างามอย่างไม่มีใครเทียบ
-ห้องพักทุกห้องเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกล้ำสมัยระดับไฮเอนด์ อาทิ สมาร์ท ทีวี, เครื่องชงกาแฟแคปซูล Nespresso, ไดร์เป่าผม Dyson, ชุดผลิตภัณฑ์อาบน้ำจาก LRL, โถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ (Washlet), อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง, มินิบาร์ น้ำแร่และน้ำดื่มบริการฟรี
-ทุกชั้นให้บริการเครื่องทำน้ำแข็งและตู้จำหน่ายของว่างและเครื่องดื่มอัตโนมัติ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงฟรีทั่วทั้งพื้นที่ของโรงแรม
-ครบครันด้วยพื้นที่พักผ่อนเพื่อการผ่อนคลายอย่างแท้จริง เช่น ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น สระว่ายน้ำลอยฟ้ายาว 50 เมตร พร้อมวิวพาโนรามาของสนามราชกรีฑาสโมสรและเมืองโดยรอบ ห้องออกกำลังกายธีมสนามมวย เป็นต้น
-ห้องจัดเลี้ยงที่กว้างขวาง ขนาดตั้งแต่ 90-437 ตารางเมตร รองรับแขกได้กว่า 600 คน พร้อมจอ LED ขนาดใหญ่ และระบบเสียงที่ล้ำสมัย
-ค่าห้อง 8,000-10,000 บาท++