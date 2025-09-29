ยังคงอยู่ในช่วงของการเริ่มเข้ากระทรวงต่างๆ ของคณะรัฐมนตรี (ครม.) สมัยนายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล หลังจากเมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่แล้ว
ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ฤกษ์ดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ ทยอยเดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง และเข้าทำงานอย่างเป็นทางการ วันแรก หนึ่งในนั้น อรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เมื่อเพิ่งเข้ามาใหม่ ต้องสัมภาษณ์เพิ่มเติมถึงแนวทางการทำงาน แต่ดูเหมือนรัฐมนตรีป้ายแดงยังมีความเขินอยู่เล็กน้อย เพราะพอเห็นเก้าอี้หัวโต๊ะที่ถูกเว้นว่างไว้ให้ ก็ชะงักไปเล็กน้อย เอ่ยยอมรับตรงๆ
“ยังไม่ชินกับการนั่งหัวโต๊ะเลย”
รีบทำให้ชินเร็วๆ นะค้า ต้องอยู่ด้วยกันอีกตั้ง 4 เดือนเลยน้าาาาา อิอิ
ADVERTISMENT