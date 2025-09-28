ค้าปลีกภูธร ชี้ คนละครึ่งพลัส-บัตรคนจน ปลุกกำลังซื้อทั่วไทยกลับมาคึก 80% อัดโปรแรงชิงเค้ก 5 หมื่นล้าน
เมื่อวันที่ 28 กันยายน นายมิลินทร์ วีระรัตนโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ตั้งงี่สุน ซูเปอร์สโตร์ จำกัด ผู้ประกอบการค้าปลีกและค้าส่ง จ.อุดรธานี เปิดเผยว่า ถือว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยการอัดเม็ดเงินเข้าไปในระบบด้วยการรเติมเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มอีก 1,700 บาท จากเดิมที่ให้อยู่แล้ว 300 บาท รวมเป็น 2,000 บาทต่อคน และโครงการคนละครึ่งพลัส สำหรับประชาชนทั่วไปและคนที่อยู่ในระบบภาษี คนละ 2,000-2,400 บาท โดยทั้งสองโครงการ รัฐให้เวลาใช้จ่าย 2 เดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2568 คาดว่าจะช่วยให้คนที่ก่อนหน้านี้ระมัดระวังการใช้เงิน จะมีความมั่นใจมากขึ้น และช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในช่วงสองเดือนนี้กลับมาคึกคักมากขึ้นอย่างน้อย 70-80%
“ที่ร้านรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว ส่วนคนละครึ่งที่ร้านไม่ได้รับ เนื่องจากเป็นนิติบุคคล แต่ถ้ารัฐบาลเพิ่มเกณฑ์ให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เราก็จะเข้าร่วมโครงการ ถ้าได้ทั้งสองระบบจะยิ่งดีต่อการซื้อขายสินค้าในช่วง 2 เดือนนี้อย่างมาก”นายมิลินทร์กล่าว
นายมิลินทร์กล่าวว่า อย่างไรก็ตามยังมีความกังวลว่าในช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงของการดำเนินงานโครงการ กว่าจะเริ่มใช้ปลายเดือนตุลาคมหรือต้นพฤศจิกายนนั้น อาจจะทำให้คนชะลอใช้เงิน เพื่อรอเงินคนละครึ่งและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่รัฐประกาศจะให้ แต่ในช่วงนี้ที่ร้านจะมีการจัดโปรโมชั่นเป็นปกติอยู่แล้ว และกำลังดูว่าจะมีการทำโปรโมชั่นเพิ่มเติม เนื่องจากช่วงวันที่ 1-10 พฤศจิกายนนี้ เป็นช่วงที่สมาคมค้าปลีกและค้าส่งทั่วประเทศมีจัดโปรโมชั่น โลคอลโลว์คอสต์ ลดราคาครั้งใหญ่พร้อมกัน ออกมารองรับ 2 โครงการนี้ด้วย
“ตอนนี้ผู้ประกอบการค้าปลีกและค้าส่งทั่วประเทศบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าปีนี้เหนื่อยมากจากยอดขายที่ลดลง โดยเฉพาะภาคอีสาน ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดด่านชายแดนไทยกับกัมพูชา ดังนั้นหลังรัฐบาลประกาศจะมีคนละครึ่ง เพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เชื่อว่าช่วง 2 เดือนนี้จะคึกคัก ทั้งผู้ซื้อที่มีเงินใช้จ่ายเพิ่ม ผู้ขายและผู้ผลิตสินค้าจะแข่งกันทำโปรโมชั่นอย่างเต็มที่เพื่อชิงเม็ดเงินจากคนละครึ่งและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะผลักดันเงินเข้าสู่ระบบกว่า 4-5 หมื่นล้านบาท แต่ช่วยกระตุ้นได้แค่ช่วงสั้นๆ อยากให้รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นออกมาต่อเนื่องไปจนถึงการเลือกตั้งใหม่ในปี 2569 เพื่อไม่ให้เกิดความขาดช่วง”นายมิลินทร์กล่าว
