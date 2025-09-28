สมาคมผู้เลี้ยงหมู จ่อยื่นหนังสือพาณิชย์-เกษตร ขอคำมั่น ตัดเงื่อนไขนำเข้าหมูสหรัฐ แลกเจรจาภาษีทรัมป์
เมื่อวันที่ 28 กันยายน นายสิทธิพันธ์ ธนาเกียรติภิญโญ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สมาคมเตรียมทำหนังสือยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อติดตามความชัดเจนในการเจรจาเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยไปสหรัฐที่ 19% โดยขอให้ยืนยันว่าไม่มีการตกลงเปิดตลาดสินค้าเนื้อสุกรจากสหรัฐในช่วงของการเจรจาดังกล่าว และไม่มีการรับปากใดๆที่จะพิจารณาในครั้งต่อๆไป กับการเปิดตลาดสินค้าสุกรจากสหรัฐ จึงต้องการขอคำยืนยัน เนื่องจากสุกรเป็นสินค้าอ่อนไหว ที่การผลิตในประเทศไทยมีต้นทุนสูงกว่าการผลิตทั่วโลก ทั้งยังสร้างความกังวลใจให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั้งประเทศ
นายสิทธิพันธ์กล่าวว่า นอกจากนี้ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ ทางสมาคมฯจะเข้าพบ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแสดงความยินดีกับการเข้ามารับตำแหน่ง ใหม่และขอให้เดินหน้าพิจารณาตัดเงื่อนไขนำเข้าเนื้อหมูจากสหรัฐออกจากการเจรจาภาษีทรัมป์ เนื่องจากกระทรวงเกษตรฯได้คัดค้านมาอย่างต่อเนื่อง
“ถ้ามีการเปิดเสรีให้นำเข้าเนื้อหมูจากสหรัฐ จะกระทบต่อตลาดหมูในประเทศ ที่ปัจจุบันหมูยังล้นตลาดอยู่ประมาณ 10% ขณะที่การบริโภคลดลงจากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดี นอกจากนี้ผู้เลี้ยงสุกรยังต้องดูแลบริหารจัดการซัพพลายส่วนเกิน เพื่อรักษาระดับราคาให้มีเสถียรภาพ จากปัจจุบันราคาสุกรมีชีวิตลดลงมากเฉลี่ยอยู่ที่ 46 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ราคาต้นทุนอยู่ที่ 68-70 บาทต่อกิโลกรัม”นายสิทธิพันธ์กล่าว