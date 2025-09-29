จีบจีนเที่ยวไทยวันชาติ ศุภจี อ้อน-ลุ้นขายข้าวจีทูจี ททท.ห่วงโกลเด้นวีควูบ 24% ชี้แห่ไป ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้แทน
เมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้รับมอบหมายจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Thailand-China Cooperation Expo 2025 เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ภายใต้ธีม 50 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน ก้าวสู่ความรุ่งเรืองร่วมกัน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2568 โดยมี ฯพณฯ องคมนตรี พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา นายจาง เจี้ยนเว่ย เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าไทย นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานหอการค้าไทย-จีน และนายหลิว ฉวนเหลย นายกสมาคมการค้าวิสาหกิจจีนในไทย เพื่อเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ไทย-จีนยืนยาวและแนบแน่น เสมือนครอบครัวเดียวกัน พัฒนาความร่วมมือในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
นางศุภจีกล่าวว่า จีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 การค้าระหว่างไทย-จีนช่วง 8 เดือนแรกของปี 2568 มีมูลค่ากว่า 96,254 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3.2 ล้านล้านบาท ขยายตัวถึง 28.1% สะท้อนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแน่นแฟ้น ขอบคุณจีนเป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญยิ่งของไทย โดยเฉพาะสินค้าเกษตรสำคัญ เช่น ทุเรียน มังคุด ลำไย มันสำปะหลัง และยางพารา และน่ายินดีอย่างยิ่งช่วง 8 เดือนแรกนี้ จีนนำเข้าข้าวจากไทยเพิ่มขึ้นมาก ไม่เพียงสะท้อนความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น ยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างไทยและจีน
“หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ปีแห่งการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีน ปีนี้ไทยและจีนจะสามารถบรรลุข้อตกลงการซื้อขายข้าว ในรูปแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจี จำนวนที่ยังค้างส่งมอบ 280,000 ตันได้สำเร็จ จะเป็นอีกก้าวสำคัญเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันแนบแน่นของสองประเทศ” นางศุภจีกล่าว
ขณะที่ น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ในช่วงวันชาติจีน หรือ China Golden Week 2568 วันที่ 26 กันยายน-8 ตุลาคม หยุดยาวรวม 13 วัน ปี 2568 ตรงกับเทศกาลไหว้พระจันทร์ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทยประมาณ 2 แสนคน ลดลง 24% เทียบจากช่วงเดียวกันของปี 2567 มีจำนวน 262,000 คน ก่อให้เกิดรายได้ 9,100 ล้านบาท ลดลง 17% จากปีก่อนทำได้ 10,913 ล้านบาท ททท.เดินหน้าตามแผนกระตุ้นตลาดต่างชาติเที่ยวไทย โดยเฉพาะตลาดจีน มีการจัดกิจกรรมการตลาดหลายโครงการ อาทิ หนีห่าว มันธ์ ที่กว่างโจว เมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา เพื่อสร้างกระแสข่าวสารท่องเที่ยวไทยในจีนอย่างต่อเนื่อง
‘ สำหรับจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจีนในปีนี้หลากหลายขึ้น ญี่ปุ่นยังคงครองแชมป์ยอดค้นหา เนื่องจากราคาถูกลงจากเงินเยนอ่อนค่าลง 15% ส่วนเกาหลีใต้อนุญาตให้นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเป็นกลุ่มตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปผ่านบริษัทนำเที่ยวที่รัฐบาลเกาหลีใต้กำหนด สามารถเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่า ให้เป็นระยะเวลาสูงสุด 15 วัน เริ่ม 29 กันยายน-30 มิถุนายน 2569 คาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวกรุ๊ปทัวร์ไปยังได้เป็นจำนวนมาก’น.ส.ฐาปนีย์ กล่าว