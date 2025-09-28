เปิดสถิติหวย งวดวันที่ 1 ตุลาคม ย้อนหลัง 10 ปี มีทั้งเลขเบิล เลขออกซ้ำ
ใกล้เข้ามาแล้ว สำหรับการออกรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2568
“มติชนออนไลน์” รวบรวมสถิติหวย ที่ออกรางวัลย้อนหลังรวม 10 ปี (พ.ศ.2558-2567) มีทั้งรางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว เลขหน้า 3 ตัว และเลขท้าย 3 ตัว ให้ผู้สนใจนำไปประกอบการเสี่ยงดวง พบว่ามีทั้งเลขเบิล เลขที่เคยออกซ้ำ อาทิ 59, 66, 99, 33
สถิติหวย-ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 ตุลาคม
งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2567
รางวัลที่ 1:718665
เลขหน้า 3 ตัว : 053 812
เลขท้าย 3 ตัว 2 : 079 566
เลขท้าย 2 ตัว : 59
งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2566
รางวัลที่ 1 : 727202
เลขหน้า 3 ตัว : 324, 355
เลขท้าย 3 ตัว : 426, 615
เลขท้าย 2 ตัว : 66
งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2565
รางวัลที่ 1 : 484669
เลขหน้า 3 ตัว : 206, 996
เลขท้าย 3 ตัว : 194, 278
เลขท้าย 2 ตัว : 50
งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2564
รางวัลที่ 1 : 578171
เลขหน้า 3 ตัว : 285, 361
เลขท้าย 3 ตัว : 379, 449
เลขท้าย 2 ตัว : 83
งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2563
รางวัลที่ 1 : 837893
เลขหน้า 3 ตัว : 594, 757
เลขท้าย 3 ตัว : 110, 595
เลขท้าย 2 ตัว : 59
งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2562
รางวัลที่ 1 : 691197
เลขหน้า 3 ตัว : 392, 920
เลขท้าย 3 ตัว : 606, 797
เลขท้าย 2 ตัว : 59
งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2561
รางวัลที่ 1 : 452643
เลขหน้า 3 ตัว : 594, 726
เลขท้าย 3 ตัว : 561, 810
เลขท้าย 2 ตัว : 99
งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2560
รางวัลที่ 1 : 880714
เลขหน้า 3 ตัว : 611, 726
เลขท้าย 3 ตัว : 462, 952
เลขท้าย 2 ตัว : 52
งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2559
รางวัลที่ 1 : 887102
เลขหน้า 3 ตัว : 194, 280
เลขท้าย 3 ตัว : 017, 458
เลขท้าย 2 ตัว : 33
งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2558
รางวัลที่ 1 : 594825
เลขหน้า 3 ตัว : 175, 918
เลขท้าย 3 ตัว : 440, 799
เลขท้าย 2 ตัว : 07
โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งกับ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล