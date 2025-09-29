ธรรมนัส ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก.เกษตรฯ เปิดแผนเร่งด่วน 4 เดือน โละชุดพญานาคราช-ลุยแก้ราคาสินค้า

ธรรมนัส เปิดแผนเร่งด่วน 4 เดือน แก้ราคาสินค้าเกษตร–สกัดนำเข้าสินค้าเกษตรเถื่อน
เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถือฤกษ์เวลา 09.00 น. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ร.อ.ธรรมนัสเปิดเผยว่า แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายด่วนภายในระยะเวลา 4 เดือนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นจะเดินหน้านโยบายต่อเนื่องที่เคยดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2566 จนถึงปี 2568 โดยจะเน้นให้ความสำคัญไปที่การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ แก้ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง แก้ปัญหาเรื่องการต่อรองภาษีกับสหรัฐที่จะกระทบต่อสินค้าเกษตรภายในประเทศ แก้ปัญหาความไม่สงบตามแนวชายแดน และ ครอบคลุมไปถึงการแก้ปัญหาเรื่องการปราบปรามสินค้าเกษตรเถื่อนนำเข้าผิดกฎหมาย โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงคณะทำงานชุดพญานาคราชใหม่ทั้งหมด ซึ่งตนจะคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาดำเนินการ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากที่สุด
ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ส่วนประเด็นเรื่องเงื่อนไขการนำเข้าเนื้อหมูจากสหรัฐอเมริกา ยืนยันว่าจุดยืนของกระทรวงเกษตรฯเช่นเดิมว่าจะยึดผลประโยชน์ของเกษตรกรไทยเป็นหลัก และจะไม่ยอมให้มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมหมูในประเทศอย่างแน่นอน นอกจากนี้ สำหรับการแก้ไขปัญหาราคาข้าวหอมมะลิที่กำลังจะเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยว กระทรวงเกษตรฯจะใช้มาตรการเร่งด่วนภายใน 3 เดือน เพื่อดูแลราคาข้าวนาปี โดยจะมีโครงการชะลอการขายข้าวเปลือกออกสู่ตลาด เพื่อพยุงราคาไม่ให้ตกต่ำ
ร.อ.ธรรมนัสกล่าวด้วยว่า ขณะที่การแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ ที่จะมีนโยบายทำให้ราคายางพุ่งไปถึงตัวเลข 3 หลักนั้น ในวันที่ 2 ตุลาคมหลังจากแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและมอบนโยบายต่อข้าราชการกระทรวงเกษตรฯแล้ว กระทรวงจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างการยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อรับซื้อผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์จากการยางแห่งประเทศไทยเท่านั้น รวมไปถึงให้หน่วยงานในสังกัดที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยางพารา จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ยางของการยางแห่งประเทศไทยทั้งหมด ตลอดจนจะมีการขยายตลาดยางไปสู่ต่างประเทศ ซึ่งตนจะเดินทางไปเจรจากับประเทศผู้ค้าสำคัญ โดยเฉพาะประเทศจีน ย้ำว่าภายในกรอบระยะเวลา 4 เดือน สินค้าเกษตรในภาพรวมจะต้องมีราคาเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน