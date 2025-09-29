กทพ.จ่อลดค่าทางด่วน ดึงคนใช้อีซี่พาส อนาคตเล็งเก็บ 50 บาทตลอดสาย
เมื่อวันที่ 29 กันยายน รายงานข่าวจาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยถึงกรณีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีแนวทางจะลดค่าทางด่วนเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนภายใน 4 เดือนนี้ว่า ยังไม่ได้รับนโยบายเป็นทางการ คาดว่าคงรอหลังนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อน อย่างไรก็ตามกทพ.มีโครงการออกแคมเปญพิเศษ จูงใจให้ประชาชนมาใช้บริการช่องเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (อีซี่พาส) เพื่อแก้ปัญหารถติดหน้าด่าน โดยจะให้ส่วนลดค่าผ่านทางสูงสุดถึง 50% ในวันพิเศษ สำหรับผู้ใช้บัตรอีซี่พาส โดยอยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการ(บอร์ด)กทพ.พิจารณาอนุมัติ ตั้งเป้าจะเริ่มได้ภายในปี 2568
รายงานข่าวกล่าวอีกว่า นอกจากนี้กทพ.ยังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติโครงการก่อสร้างทางพิเศษยกระดับชั้นที่ 2 ช่วงงามวงศ์วาน-พระราม 9 (Double Deck) และการปรับปรุงระบบค่าผ่านทางด่วนขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ช่วงงามวงศ์วาน-พระราม 9 ให้เหลือไม่เกิน 50 บาทตลอดสาย คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้หลังจากครม.อนุมัติแล้ว ซึ่งค่าผ่านทาง 50 บาท เป็นส่วนหนึ่งของการเจรจากับเอกชนผู้รับสัมปทานทางด่วนในปัจจุบันที่จะเป็นผู้ลงทุนโครงการทางด่วนชั้นที่ 2 ช่วงงามวงศ์วาน-พระราม 9 พร้อมทั้งมีการขยายเวลาสัมปทานทางด่วนขั้นที่1และขั้นที่2 ให้อีก 22 ปี 5 เดือน