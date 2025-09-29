‘พาณิชย์’ ร่วมถกรัฐมนตรีการค้าอาเซียน เตรียมลงนามความตกลงยกระดับการค้าสินค้า ต.ค.นี้
กระทรวงพาณิชย์ร่วมประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน ผลักดันการดำเนินการด้านการค้าสินค้าที่สำคัญ ร่วมมือสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าที่โปร่งใสและความมั่นคงทางชายแดน เร่งอำนวยความสะดวกการค้าในภูมิภาคผ่านระบบ ASEAN Single Window เผยสรุปผลการเจรจายกระดับความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนแล้ว เตรียมลงนามพิธีสารแก้ไขความตกลงฯ ช่วงการประชุมผู้นำอาเซียน ต.ค.นี้
เมื่อวันที่ 29 กันยายน นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน ครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อร่วมผลักดันการดำเนินการด้านการค้าสินค้าของอาเซียน อาทิ การสรุปผลการเจรจาความตกลงยกระดับการค้าสินค้าของอาเซียน (Upgraded ATIGA) การปรับโอนพิกัดศุลกากรของตารางการลดภาษีของทุกประเทศให้สอดคล้องกับระบบพิกัดศุลกากรฉบับล่าสุดขององค์การศุลกากรโลก การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานภายในภูมิภาค และการต่อต้านการฉ้อฉลถิ่นกำเนิดสินค้า เพื่อเป็นหลักประกันถึงถิ่นกำเนิดของสินค้าภายในภูมิภาคอย่างแท้จริง
นายเอกฉัตร กล่าวว่า อาเซียนได้สรุปผลการเจรจายกระดับความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนแล้ว และจะลงนามพิธีสารแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน (Upgraded ATIGA) ในช่วงการประชุมผู้นำอาเซียนในเดือนตุลาคมนี้ โดยการแก้ไขความตกลงดังกล่าว จะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนให้รองรับรูปแบบการค้าใหม่ๆ อาทิ การค้าในสภาวการณ์วิกฤต การค้าที่สนับสนุนความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทาน รวมไปถึงการเพิ่มกลไกในการแก้ไขประเด็นข้อพิพาททางการค้าของอาเซียน โดยตกลงจะเร่งรัดกระบวนการภายในของทุกประเทศเพื่อให้ความตกลงมีผลบังคับใช้ในปี 2570
นอกจากนี้ อาเซียนยังได้เห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานโลก และป้องกัน ปราบปรามการค้าผิดกฎหมาย การหลีกเลี่ยงมาตรการ และการฉ้อฉลถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าที่โปร่งใสและความมั่นคงทางชายแดน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างหลักประกันว่าสินค้าที่ส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ มีถิ่นกำเนิดสินค้าภายในอาเซียน
ทั้งนี้ อาเซียนให้ความสำคัญกับการพัฒนาผ่านระบบ ASEAN Single Window เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าภายในภูมิภาค โดยปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงข้อมูลหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form D) และใบขนสินค้าของอาเซียน (ASEAN Customs Declaration Document) ได้ครบทั้งสิบประเทศแล้ว และกำลังเร่งรัดการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ (e-Phyto certificate) และใบรับรองสุขภาพสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Animal Health certificate) ให้ครอบคลุมทุกประเทศสมาชิก ซึ่งขณะนี้ไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล e-Phyto certificate แล้ว และอยู่ระหว่างทดสอบระบบ e-Animal Health certificate กับอินโดนีเซีย