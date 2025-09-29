ทองขึ้นลงหวือหวา ทำนิวไฮรอบใหม่ ล่าสุดรูปพรรณทะลุ 59,100 บาท ลุ้นไปต่อ 60,000
เมื่อวันที่ 29 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภาวะการซื้อขายทองคำของสมาคมค้าทองคำในวันนี้ ยังมีการขึ้นลงหวือหวาอย่างต่อเนื่อง
โดบ ณ เวลา 14.48 น. มีการปรับขึ้นลงรวมทั้งหมด 17 ครั้ง เป็นการปรับขึ้น 14 ครั้ง และปรับลดลง 3 ครั้ง ส่งผลให้วันนี้ราคาทองปรับขึ้นไปแล้วรวม 800 บาทต่อบาททองคำ อย่างไรก็ตามการปรับขึ้นัดงกล่าวส่งผลให้ราคาทองรูปพรรณขายออก ทำจุดสูงสุดที่ระดับ 59,100 บาทต่อบาททองคำ และรูปคำแท่งขายออกอยู่ที่ 58,300 บาทต่อบาททองคำ นับว่าเป็นการทำสถิติใหม่รอบใหม่ทั้งทองคำแท่งและทองรูปพรรณ
ทั้งนี้สมาคมค้าทองคำวิเคราะห์ว่า ราคาทองคํา Spot เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากสุดสัปดาห์โดยยังคงได้รับปัจจัยหนุนจากคาดการณ์ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะยังคงเดินหน้าปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลังเงินเฟ้อเป็นไปตามคาด สัปดาห์นี้จับตาข้อมูลจ้างงานสหรัฐเพื่อบ่งชี้ทิศทางที่ชัดเจนของดอกเบี้ยเฟด ส่วนทองในประเทศเปิดตลาดขึ้นพรวดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่
ราคาทองคำตลาดโลกเช้าวันนี้ช่วงแรกขึ้นทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์บริเวณแถวๆ 3,787 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากนั้นลดลงสู่บริเวณแถวๆ 3,778 ดอลลาร์ต่ออนซ์ โดยทองคำตลาดโลกพุ่งแรงแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่อย่างต่อเนื่องขานรับคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะยังคงเดินหน้าปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อไปอีก 2 ครั้งในปีนี้ในเดือนต.ค. และเดือนธ.ค. หลังจากเฟดได้ปรับลดดอกเบี้ยครั้งแรกในการประชุมเมื่อช่วงกลางเดือนก.ย.ที่ผ่านมา หลังการเปิดเผยดัชนี PCE ประจำเดือนส.ค. ที่สอดคล้องกับที่คาดการณ์
ประกาศราคาทองในประเทศเปิดตลาดเช้าวันจันทร์ขึ้นพรวด 3-0 บาท แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ของทองคำในประเทศบริเวณ 57,700 บาท หลังจากประกาศราคาซื้อขายครั้งเดียวเมื่อวันเสาร์เพิ่มขึ้น 200 บาท นิวไฮบริเวณ 57,400 บาท ส่วนสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองเพิ่มขึ้นมากถึง 2,000 บาท ขณะที่ค่าเงินบาทวันนี้พบการเคลื่อนไหวบริเวณแถวๆ 32.25 บาท อ่อนค่าเป็นปัจจัยหนุนต่อการปรับตัวขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ของทองคำในประเทศ