Business+ จับมือ ม.หอการค้าไทย และ SME D Bank มอบรางวัลเชิดชูสุดยอดผู้ประกอบการไทย
นิตยสาร Business+ ในเครือบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในความร่วมมือของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) จัดงานมอบรางวัล “THAILAND TOP ENTREPRENEUR AWARDS 2025” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “Aligning the Business with Megatrend ปรับเปลี่ยนธุรกิจตามแนวโน้มโลกยุคใหม่” เพื่อยกย่องสุดยอดผู้ประกอบการธุรกิจไทยที่มีผลงานโดดเด่นแห่งปี ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย ปาฐกถาพิเศษสร้างแรงบันดาลใจ โดยมีผู้ประกอบการ และผู้บริหารจากหลากหลายอุตสาหกรรมเข้าร่วมงานและร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง ที่ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในนามของบริษัท เออาร์ไอพี และนิตยสาร Business+ รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสจัดงานมอบรางวัลสุดยอดผู้ประกอบการธุรกิจ THAILAND TOP ENTREPRENEUR AWARDS 2025 ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “Aligning the Business with Megatrend ปรับเปลี่ยนธุรกิจตามแนวโน้มโลกยุคใหม่” เพื่อสะท้อนถึงความท้าทายจากปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค ที่ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับโครงสร้างธุรกิจให้สอดรับกับแนวโน้มโลกเพื่อความยั่งยืน
นายมนูกล่าวอีกว่า รางวัลนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมืออย่างดียิ่งจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ SME D Bank ซึ่งนิตยสาร Business+ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการเชิดชูผู้ประกอบการที่มีความโดดเด่น และเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ อันจะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทย และเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมต่อไป
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า การจัดงานมอบรางวัล THAILAND TOP ENTREPRENEUR AWARDS 2025 เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในฐานะสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจที่มุ่งสร้างผู้ประกอบการและนักบริหารที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม กับนิตยสาร Business+ โดยบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการธุรกิจ สามารถฝ่าฟันอุปสรรคจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก เงินเฟ้อ สงครามการค้า รวมถึงความไม่มั่นคงทางการเมือง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ พัฒนาธุรกิจ คิดค้นนวัตกรรม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในยุคใหม่ คณะกรรมการพิจารณารางวัล มุ่งให้หลักเกณฑ์การพิจารณามีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ ทั้งด้านผลการดำเนินงาน การดำเนินธุรกิจที่มีความโดดเด่น มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ เพื่อให้รางวัลที่ได้รับเป็นรางวัลเกียรติยศและสร้างความภาคภูมิใจในความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจไทย”
นายพิชิต มิทราวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า SME D Bank ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้ก้าวผ่านความท้าทายทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล การร่วมจัดงานครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเชิดชูองค์กรที่มีความเป็นเลิศ พร้อมสนับสนุนการขยายธุรกิจและการลงทุน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทย สำหรับรางวัล THAILAND TOP ENTREPRENEUR AWARDS 2025 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 โดยมีการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีผลงานโดดเด่นในแต่ละอุตสาหกรรม ผ่านการพิจารณาของคณะบรรณาธิการนิตยสาร Business+ ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และกรรมการจาก SME D Bank เพื่อให้รางวัลนี้เป็นทั้งเกียรติยศแห่งความสำเร็จและแรงผลักดัน ให้ผู้ประกอบการไทยก้าวสู่ความยั่งยืนในอนาคต
สำหรับรางวัล “THAILAND TOP ENTREPRENEUR AWARDS 2025” มีดังนี้
1. รางวัลการวิจัยและพัฒนายอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ บริษัท คันนา โกรเซอรีส์ จำกัด
2. รางวัลการออกแบบสินค้ายอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน เคพี เดนทัล แล็บ จำกัด
3. รางวัลความเป็นเลิศด้านบริการยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.เอ.พี. จำกัด
4. รางวัลด้านท่องเที่ยวชุมชนแห่งปี ได้แก่ บริษัท พสุธารา จำกัด
5. รางวัลธุรกิจเกษตรชีวภาพแห่งปี ได้แก่ บริษัท ไทย ทิชชูคัลเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
6. รางวัลธุรกิจด้านสุขภาพยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน
7. รางวัลธุรกิจด้านอาหารแห่งปี ได้แก่ บริษัท ขนมแม่เอย เปี๊ยะ แอนด์ พาย (2003) จำกัด
8. รางวัลธุรกิจดิจิทัลแห่งปี ได้แก่ บริษัท อาร์เอสที โรโบติกส์ จำกัด
9. รางวัลธุรกิจเพื่อสังคมแห่งปี ได้แก่ บริษัท ข้าวใหม่ปลามัน อัมพวา จำกัด
10. รางวัลธุรกิจสตาร์ทอัพยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ บริษัท สมุนไพรวังพรม จำกัด
11. รางวัลธุรกิจสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนแห่งปี ได้แก่ บริษัท แหลมฉบัง อิมเม็กซ์ จำกัด
12. รางวัลนวัตกรรมด้านการผลิตแห่งปี ได้แก่ บริษัท ไอซีที แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
13. รางวัลนวัตกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์แห่งปี ได้แก่ บริษัท ลายวิจิตร จำกัด
14. รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ บริษัท สปอร์ต แพสชั่น อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
15. รางวัลวิสาหกิจส่งเสริมภูมิปัญญาชุมชนแห่งปี ได้แก่ บริษัท ณัฐนันท์ ดีไซน์ จำกัด
16. รางวัลอุตสาหกรรมการจัดจำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
17. รางวัลอุตสาหกรรมการบริการซัพพลายเชนด้านอาหารยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ บริษัท ฟู้ด ฮาร์เบอร์ จำกัด
18. รางวัลอุตสาหกรรมการผลิตยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ บริษัท เริ่มใหม่ จำกัด
19. รางวัลอุตสาหกรรมบริการด้านโรงแรมและการท่องเที่ยวยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ กลุ่มบริษัท ยูเอชจี