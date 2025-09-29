‘เบียร์ชิงเต่า-คาราบาว-นามยง’ จับมือรุกตลาดเครื่องดื่มอาเซียน

‘เบียร์ชิงเต่า-คาราบาว-นามยง’จับมือรุกตลาดเครื่องดื่ม
นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นสักขีพยาน ระหว่าง บริษัท เบียร์ชิงเต่า ร่วมกับ บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จำกัด, บริษัท ไทย ไชน่า เบฟเวอร์เรจ จำกัด และ บริษัท ชิงเต่า เบียร์ (ฮ่องกง) เทรดดิ้ง จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์สามฝ่าย ลุยธุรกิจเครื่องดื่มครบวงจร ณ สำนักงานใหญ่คาราบาวกรุ๊ป ว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นหมุดหมายสำคัญของทั้งสามบริษัท สะท้อนถึงมิตรภาพระหว่างไทย-จีน พร้อมชื่นชมอิทธิพลระดับโลกของแบรนด์เบียร์ชิงเต่า และความแข็งแกร่งของคาราบาวในตลาดไทยและต่างประเทศ รวมถึงศักยภาพด้านโลจิสติกส์ของบริษัท นามยง เทอร์มินัล ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างพลังความร่วมมือและยกระดับการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศ
นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง บริษัท ไทย ไชน่า เบฟเวอร์เรจ จำกัด ของนามยง เทอร์มินัล กับ บริษัทเบียร์ชิงเต่า และคาราบาว ถือเป็นสัญลักษณ์ของการยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนสองประเทศ โดยพร้อมจะต่อยอดความร่วมมือด้านโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนโครงการอย่างเต็มที่
นายเสถียร เสถียรธรรมะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ คาราบาวพร้อมจะอาศัยระบบช่องทางจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่งของบริษัท ส่งเสริมการบูรณาการอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย-จีน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน
นายเจียง จงเสียง ประธานกรรมการบริษัทเบียร์ชิงเต่า กล่าวว่า เบียร์ชิงเต่าพร้อมเปิดเส้นทางใหม่ในตลาดไทยและอาเซียน โดยอาศัยทรัพยากรช่องทางจัดจำหน่ายและเทคโนโลยีการผลิตของคาราบาว เพื่อรองรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เบียร์ระดับพรีเมียม และขยายไปสู่ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ
รายงานข่าวแจ้งว่า การลงนามครั้งนี้วางรากฐานที่มั่นคงสำหรับความร่วมมือเชิงลึกของทั้งสามฝ่าย ทั้งด้านเทคโนโลยี ตลาด แบรนด์ และเครือข่ายช่องทางจัดจำหน่าย นับเป็นก้าวใหม่ครั้งสำคัญของการขยายตลาดในอาเซียนของเบียร์ชิงเต่า
