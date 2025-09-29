เอกาฯเจาะอินเดีย-ตะวันออกกลาง ขยายฐานอาหารพร้อมรับประทาน
นายชัยวัฒน์ นันทิรุจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอกา โกลบอล จำกัด (EKA GLOBAL) เปิดเผยว่า ประเมินการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของตลาดอาหารพร้อมรับประทาน (Ready-to-Eat) ในอินเดียและตะวันออกกลางสร้างโอกาสทางธุรกิจครั้งใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการไทย ทำให้เอกาฯ ตัดสินใจเข้าลงทุนขยายตลาด
ข้อมูลจากหลายสถาบันวิจัยตลาดชี้ชัดว่า ตลาดอาหารพร้อมรับประทาน (Ready-to-Eat) ในอินเดียกำลังขยายตัวอย่างร้อนแรง ปี 2024 – 2025 ตลาดอาหารพร้อมรับประทานในอินเดียมีมูลค่าสูงถึง 10.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และคาดว่าจะเติบโตด้วยอัตราการเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) ที่สูงถึง 15.01% ในช่วงปี 2025 – 2033 จากไลฟ์สไตล์คนเมืองที่เร่งรีบ และอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตกทำให้คนรุ่นใหม่มีความเปิดกว้างและคุ้นเคยกับอาหารพร้อมรับประทานมากขึ้น การเพิ่มขึ้นของครัวเรือนขนาดเล็ก กำลังซื้อของชนชั้นกลางที่เติบโต
ขณะที่ตะวันออกกลาง โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ GCC ซึ่งเป็นตลาดที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานระดับสูง การเติบโตของประชากรและนักท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ทำให้ความต้องการอาหารพร้อมรับประทานที่มีความหลากหลายและตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพเพิ่มสูงขึ้น
“แนวโน้มในอนาคตของทั้งสองตลาดชี้ไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ การเติบโตของอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์จากพืช (Plant-based Food) เป็นโอกาสใหม่สำหรับเอกา โกลบอล ในการพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่รองรับผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้โดยเฉพาะ” นายชัยวัฒน์กล่าว
