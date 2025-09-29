ปิดด่านไทย-กัมพูชา กระทบค้าชายแดน ส.ค.68 ลด 99.9% พบเขมรยังนำเข้าไวน์-วิสกี้ จากไทย

แม้ปิดด่าน ส.ค. กัมพูชายังนำเข้าไวน์-วิสกี้ พณ. ชี้ยอดค้าชายแดนอาจวูบ 3 แสนล้าน แต่ยอดไปปูดค้าผ่านแดน ‘จีน’ โดดเด่น
เมื่อวันที่ 29 กันยายน นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา คาดว่าจะมีผลต่อการปิดด่านต่อเนื่อง รวมถึงอุปสรรคการค้าผ่านด่านโดยรวมในอนาคต ดังนั้น กรมต้องปรับแผนงานการผลักดันการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนงบประมาณ 2569 โดยมุ่งการเพิ่มตลาดใหม่และช่องทางการค้าขายใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการ ทั้งที่ได้รับผลกระทบจากโดยตรงและโดยอ้อมจากการปิดด่านและติดขัดการขนส่งทางบก ปรับเป็นการส่งออกทางเรือ และประเทศติดชายแดนด่านอื่นมากขึ้น ซึ่งกรมเตรียมทั้งโครงการและออกมาตรการช่วยเหลือ เช่น ประสานผู้ประกอบการขนส่งและโลจิสติกส์ช่วยเหลือต้นทุนและสภาพคล่อง และสนับสนุนมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการภาพรวมของรัฐบาลที่กำลังออกมา เช่น ซอฟต์โลน
นางอารดากล่าวว่า อย่างไรก็ตาม เป้าผลักดันการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนปี 2569 จะแยกกัมพูชาออกมา โดยกรมจะทบทวนแผนงานเพื่อผลักดันเป้ามูลค่าการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนโดยรวมให้เกิน 1.8 ล้านล้านบาท ใกล้เคียงคาดการณ์ปี 2568 มูลค่า 1.81-1.85 ล้านล้านบาท หรือขยายตัว 1-2%
“ปัจจุบันถ้าแยกเป็นมูลค่าค้าชายแดน กับการค้าผ่านแดน จะมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน โดยค้าชายแดน 8 เดือนมีมูลค่า 6.3 แสนล้านบาท โดยทั้งปีก่อนรวม 9 แสนล้านบาท ส่วนการค้าผ่านแดน 8 เดือนปีนี้อยู่ที่ 7.02 แสนล้านบาท โดยรวมทั้งปีก่อนอยู่ที่ 8.4 แสนล้านบาท สะท้อนได้จากตัวเลขการค้าชายแดนไทยกับกัมพูชาที่ลดลงเกือยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว” นางอารดากล่าว
นางอารดากล่าวด้วยว่า การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน เดือนสิงหาคม 2568 มีมูลค่าการค้ารวม 150,131 ล้านบาท หดตัว 3.1% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แยกเป็น การส่งออก 75,056 ล้านบาท หดตัว 14.7% และการนำเข้า 75,074 ล้านบาท บวก 12.2% โดยไทยขาดดุลการค้า 18 ล้านบาท ส่งผลให้ 8 เดือนแรกของปี 2568 การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน มีมูลค่าการค้ารวม 1,338,400 ล้านบาท บวก 9.2% แยกเป็นการส่งออก 763,533 ล้านบาท บวก 7.6% การนำเข้า 574,867 ล้านบาท บวก 11.4% และไทยได้ดุลการค้า 188,666 ล้านบาท
ลงในรายละเอียด พบว่า การค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ เดือนสิงหาคม 2568 มีมูลค่าการค้ารวม 63,938 ล้านบาท ลบ 23.6% แยกเป็น การส่งออก 33,951 ล้านบาท ลบ 30.1% การนำเข้า 29,986 ล้านบาท ลบ 14.5% และไทยได้ดุลการค้ารวม 3,965 ล้านบาท โดยการค้าชายแดนกับ มาเลเซีย สูงสุด 26,969 ล้านบาท ลบ 5.7%) รองลงมาคือ ลาว 23,131 ล้านบาท ลบ 0.1% เมียนมา 13,827 ล้านบาท ลบ 20.8% และ กัมพูชา 10 ล้านบาท ลบ 99.9% โดยไทยเป็นฝ่ายส่งออก 7 ล้านบาท จากส่งออกไวน์ 5 ล้านบาท สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่นๆ 1 ล้านบาท และวิสกี้ 1 ล้านบาท
ภาพรวมสินค้าส่งออกชายแดนสำคัญเดือนสิงหาคม 2568 ได้แก่ น้ำมันดีเซล เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ และน้ำมันสำเร็จรูปอื่นๆ ทำให้ 8 เดือนแรกปี 2568 การค้าชายแดนมีมูลค่ารวม 636,219 ล้านบาท ลบ 3.6% เป็นการส่งออก 377,902 ล้านบาท 6.7% และการนำเข้า 258,317 ล้านบาท 1.2%
ด้าน การค้าผ่านแดนไปประเทศที่สาม เดือนสิงหาคม 2568 มีมูลค่าการค้ารวม 86,193 ล้านบาท บวก 20.9% เป็นการส่งออก 41,105 ล้านบาท บวก 4.3% และการนำเข้า 45,088 ล้านบาท บวก 41.5% โดยการค้าผ่านแดนไป จีน สูงสุด 41,181 ล้านบาท บวก 12.9% รองลงมาคือ สิงคโปร์ และ เวียดนาม มีมูลค่า 14,279 ล้านบาท บวก 56 % และ 8,361 ล้านบาท บวก 27.8% ตามลำดับ
สินค้าส่งออกผ่านแดนสำคัญในเดือนสิงหาคม 2568 ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ทุเรียนสด และเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ทำให้ 8 เดือนแรกของปี 2568 การค้าผ่านแดนรวม 702,181 ล้านบาท บวก 24.2% เป็นการส่งออก 385,631 ล้านบาท บวก 26.5% และการนำเข้า 316,550 ล้านบาท บวก 21.4%