โปรเจ็กต์มิกซ์ยูสเบ่งบานทั่วกรุง เปิด 5 ทำเลมาแรง ดีมานด์ซื้อ-เช่าพุ่ง

โปรเจ็กต์มิกซ์ยูสเบ่งบานทั่วกรุง เปิด 5 ทำเลมาแรง ดีมานด์ซื้อ-เช่าที่อยู่อาศัยพุ่ง
เทรนด์การเลือกที่อยู่อาศัยเปลี่ยนไปตามวิถีชีวิตของคนหาบ้าน นอกจากผู้บริโภคจะให้ความสำคัญเรื่องทำเลที่ตั้งโครงการแล้ว ความสะดวกสบายเมื่ออยู่อาศัยยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่หลายคนคาดหวัง รวมถึงตัดสินใจเลือกซื้อและเช่าที่อยู่อาศัย ส่งผลให้ที่อยู่อาศัยรูปแบบใหม่อย่างโครงการมิกซ์ยูส (Mixed-use) กลายมาเป็นเทรนด์ที่ได้รับความสนใจมากขึ้น
ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ (DDproperty) แพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์ ระบุว่า โครงการมิกซ์ยูส คือโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่รวมโครงการที่อยู่อาศัยและโครงการเพื่อพาณิชกรรมไว้บนพื้นที่เดียวกัน เน้นการพัฒนาที่ดินให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผ่านการออกแบบที่มุ่งสร้างสรรค์พื้นที่ให้ตอบโจทย์ ทั้งด้านที่อยู่อาศั,แหล่งช็อปปิ้ง ย่านการค้า, สถานที่ทำงาน และพื้นที่พักผ่อนไว้ครบจบในที่เดียว โดยภายในโครงการจะประกอบไปด้วยคอนโดมิเนียม, โรงแรม, อาคารสำนักงาน, ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ เป็นต้น
ส่วนใหญ่โครงการมิกซ์ยูส จะถูกพัฒนาในทำเลศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพหรือย่านธุรกิจหรือพื้นที่รอบนอกของเมืองที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจขนาดใหญ่ของทำเลนั้นๆ ทำให้ทำเลที่มีมิกซ์ยูสมีศักยภาพในการเติบโต และดึงดูดผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบายในการอยู่อาศัย
สะท้อนจากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ระบุว่า ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 พบมีการพัฒนาโครงการมิกซ์ยูสในพื้นที่กรุงเทพฯ -ปริมณฑล มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนการก่อสร้างโครงการมิกซ์ยูสในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 ทั้งหมด 152 โครงการ คิดเป็นพื้นที่การก่อสร้างรวมกว่า 23.71 ล้านตารางเมตร ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.42% จากช่วงครึ่งหลังของปี 2567
ทั้งนี้ การพัฒนาโครงการมิกซ์ยูสในปี 2567 ถือว่าเป็นปีที่มีพื้นที่อาคารรวมโครงการมิกซ์ยูสใหม่เข้าสู่ตลาดมากที่สุดถึงกว่า 1.916 ล้านตารางเมตร จากพื้นที่อาคารรวมทั้งหมดกว่า 23.712 ตารางเมตร โดยคาดการณ์ว่าในปี 2568-2572หรือ 5 ปีจากนี้ จะมีการก่อสร้างพื้นที่อาคารรวมของโครงการมิกซ์ยูสเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นอีกกว่า 5.47 ล้านตารางเมตร สะท้อนให้เห็นทิศทางการเติบโตเชิงบวกของเทรนด์อสังหาริมทรัพย์รูปแบบนี้ โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองหลวงและย่านเศรษฐกิจที่มีประชากรหนาแน่น
นอกจากนี้ปัจจัย”ราคาที่ดิน”ที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะในย่านธุรกิจ ส่งผลให้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์วางแผนพัฒนาโครงการมิกซ์ยูสเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความคุ้มค่าในการพัฒนาที่ดินพร้อมทั้งเติมเต็มความต้องการในภาคธุรกิจและมุมผู้บริโภค
ยังพบว่าช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2568 ทำเลใกล้โครงการมิกซ์ยูสในกรุงเทพฯ ยังคงมีความต้องการซื้อและเช่าที่อยู่อาศัยเติบโตอย่างน่าสนใจ โดยมีปัจจัยบวกจากการที่กรุงเทพฯ มีประชากรอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นและเป็นแหล่งงานขนาดใหญ่ เมื่อมีการพัฒนาโครงการมิกซ์ยูสกระจายไปในทำเลต่าง ๆ จึงส่งผลให้หลายทำเลมีความต้องการที่อยู่อาศัยเติบโตตามไปด้วย
– 5 ทำเลใกล้โครงการมิกซ์ยูสในกรุงเทพ ที่มีความต้องการซื้อและเช่าที่อยู่อาศัยเติบโตมากที่สุด
1.แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา เพิ่มขึ้น 13.3% มีโครงการที่น่าสนใจ เช่น The Strand Thonglor และ Marché Thonglor ยังมี APAC Tower
2.แขวงคลองตัน เขตคลองเตย เพิ่มขึ้น 12.8% ตัวอย่างโครงการในเขตนี้ เช่น THE PARQ และ FYI Center เป็นต้น
3.แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา เพิ่มขึ้น 10.1% ในเขตนี้มีโครงการมิกซ์ยูส เช่น The Strand Thonglor, Marché Thonglor และ APAC Tower เป็นต้น
4.แขวงสีลม เขตบางรัก เพิ่มขึ้น 7.7% ในทำเลนี้มีโครงการคิง เพาเวอร์ มหานคร, Park Silom และ Dusit Central Park เป็นต้น และยังมี Boonmitr Silom ตั้งอยู่ในเขตเดียวกัน
5.แขวงจอมพล เขตจตุจักร เพิ่มขึ้น 7.2% มีโครงการน่าสนใจ เช่น BTS Visionary Park
– 5 ทำเลใกล้โครงการมิกซ์ยูสในกรุงเทพฯ ที่มีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยเติบโตมากที่สุด
1.แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน เพิ่มขึ้น 28.1% ในเขตนี้มีโครงการที่น่าสนใจ เช่น ICONSIAM และ ICS ตั้งอยู่
2.แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร เพิ่มขึ้น 16.1% มีโครงการน่าสนใจในเขตนี้ เช่น ศุภาลัย ไอคอน สาทร
3.แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน เพิ่มขึ้น 12.5% โครงการในทำเลนี้ เช่น Samyan Mitrtown และยังมี Sindhorn Village ตั้งอยู่ในเขตนี้
4.แขวงจอมพล เขตจตุจักร เพิ่มขึ้น 11.8% มีโครงการน่าสนใจ เช่น BTS Visionary Park
5.แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา เพิ่มขึ้น 9.7% ตัวอย่างโครงการ เช่น The Strand Thonglor และ Marché Thonglor เป็นต้น และในเขตนี้ยังมี APAC Tower อีกด้วย
-5ทำเลใกล้โครงการมิกซ์ยูสในกรุงเทพฯ ที่มีความต้องการเช่าที่อยู่อาศัยเติบโตมากที่สุด
1.แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา เพิ่มขึ้น 15.2% มีโครงการในทำเลนี้ เช่น The Strand Thonglor และ Marché Thonglor นอกจากนี้ยังมี APAC Tower ตั้งอยู่ในเขตเดียวกัน
2.แขวงคลองตัน เขตคลองเตย เพิ่มขึ้น 14.6% เขตนี้มีโครงการที่น่าสนใจ เช่น THE PARQ และ FYI Center เป็นต้น
3.แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา เพิ่มขึ้น 12.2% ตัวอย่างโครงการในเขตนี้ เช่น The Strand Thonglor, Marché Thonglor และ APAC Tower เป็นต้น
4.แขวงสีลม เขตบางรัก เพิ่มขึ้น 12.1% ตัวอย่างเช่น คิง เพาเวอร์ มหานคร, Park Silom และ Dusit Central Park เป็นต้น และมี Boonmitr Silom ตั้งอยู่ในเขตเดียวกัน
5.แขวงคลองเตย เขตคลองเตย เพิ่มขึ้น 11.0% มีโครงการ เช่น THE PARQ และ FYI Center เป็นต้น