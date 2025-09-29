แสนสิริ เปิดภาพ นาราสิริ วิคตัวร์ กรุงเทพกรีฑา ที่สุดบ้านหรูแห่งปี ราคา 65-120 ล้าน
หลังจากที่ “นาราสิริ กรุงเทพกรีฑา” สร้างปรากฏการณ์ทุบสถิติโครงการบ้านเดี่ยวระดับลักชัวรี่ ที่ขายดีที่สุดและปิดการขายรวดเร็วที่สุดในเมืองไทยภายในเวลาเพียงเดือนเดียวไปก่อนหน้านี้
ล่าสุดบริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน) ตอกย้ำผู้นำตลาดบ้านเดี่ยวระดับลักชัวรี่ต่อเนื่อง เปิดภาพครั้งแรกโครงการ “Narasiri Victoire Krungthep Kreetha” (นาราสิริ วิคตัวร์ กรุงเทพกรีฑา) บนแสนสิริ กรุงเทพกรีฑา คอมมูนิตี้ คอมมูนิตี้แห่งการอยู่อาศัยในสังคมคุณภาพระดับนานาชาติพื้นที่กว่า 500 ไร่ ระดับราคา 65-120 ล้านบาท ที่สุดของโครงการไฮไลท์ในปีนี้ ด้วยมูลค่าโครงการ 7,100 ล้านบาท
และท็อปสุดในกรุงเทพกรีฑา ทำเลทองที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตอัลตร้าลักชัวรี่ในอนาคต นับว่าเป็น The New Era ครั้งใหม่ของแบรนด์ Narasiri ผ่านการดีไซน์และประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียด ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากยุครุ่งโรจน์ที่สุดแห่งจักรวรรดิฝรั่งเศส ยุคพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ตั้งแต่สถาปัตยกรรม ไปจนถึงแลนด์สเคปที่นำบรรยากาศของฝรั่งเศสมาไว้ที่นี่
ภายใต้ Sansiri Luxury Collection ที่จะมาสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการอสังหาฯ อีกครั้ง เตรียมเผยโฉมเร็วๆนี้…ไน่นานเกินรอ