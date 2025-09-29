ราคาทองคำร้อนแรง รูปพรรณพุ่ง 59,000 บาท เทรนด์ยังขาขึ้น จับตา 3 ปัจจัย
เมื่อวันที่ 29 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ราคาทองคำ ตลอดทั้งวันปรับขึ้น-ลง 22 ครั้ง ปิดตลาดปรับขึ้น 800 บาท
ราคาทองคำแท่งในประเทศ 96.5% รับซื้อบาทละ 58,100 บาท ขายออกบาทละ 58,200 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 56,940.96 บาท ขายออกบาทละ 59,000 บาท ขณะที่ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 3,810 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ด้าน ศูนย์วิจัยทองคำ เปิดผลสำรวจมุมมองต่อทิศทางราคาทองคำในประเทศระหว่างวันที่ 29 กันยายน-3 ตุลาคม 2568 พบว่า13 ผู้เชี่ยวชาญในตลาดทองคำที่ได้มีส่วนร่วมตอบแบบสำรวจ
ในจำนวนนี้มี 7 ราย หรือ 54% คาดว่าราคาทองคำในสัปดาห์หน้าจะปรับเพิ่มขึ้น ส่วน 2 ราย หรือ15% คาดว่าราคาทองคำจะลดลง และ 4 ราย หรือ 31% คาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา
สำหรับ นักลงทุนทองคำ ได้เข้าร่วมตอบแบบสำรวจ 357 ราย ในจำนวนนี้มี 286 ราย หรือ 80% คาดว่าราคาทองคำในประเทศของสัปดาห์หน้าจะปรับเพิ่มขึ้น ส่วน 44 ราย หรือ12% คาดว่าราคาทองคำจะลดลง และ 27 ราย หรือเทียบเป็น 8% คาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา
โดยมีปัจจัยที่ต้องติดตาม
1. วันชาติของประเทศจีน (Chinese National Day) จะตรงกับวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี จะมีวันหยุดตั้งแต่วันที่ 1-7 ตุลาคม 2568 อาจส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายทองคำของจีนอาจเบาบางลง
2. สถานการณ์ค่าเงินบาท จากปัจจัยทั้งตัวเลขการส่งออกของไทยที่เริ่มชะลอตัว และการที่สถาบันจัดอันดับเครดิตฟิทช์ (Fitch Ratings) ปรับมุมมองอันดับความน่าเชื่อถือของไทยเป็น Negative ซึ่งกดดันต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ขณะเดียวกันข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาดีเกินคาดช่วยหนุนให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ควบคู่ไปกับการปรับตัวขึ้นของบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ ส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
3. รายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ ดัชนีภาคการผลิต และดัชนีภาคการบริการ เดือน กันยายน 2568 จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM), ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน จาก ADP, การจ้างงานนอกภาคเกษตร, อัตราการว่างงาน รวมถึงรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงของเดือน กันยายน 2568