ทองพุ่งปรี๊ด ทุบสถิติต่อเนื่อง ลุ้นแตะ 60,000 บาท นักลงทุนแห่ซื้อผวาเฟดลดดอกเบี้ย
เมื่อวันที่ 30 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานภาวะการซื้อขายทองคำของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่ 30 ก.ย.ว่า วันนี้ทันทีที่ตลาดเปิดการซื้อขายเมื่อเวลา 09.07 น. ราคาทองคำปรับขึ้นทันที 650 บาทต่อบาททองคำ ส่งผลให้ราคาทองคำแท่งขายออกอยู่ที่ 58,850 บาท และทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่ 59,650 บาท อย่างไรก็ตามต่อมาเมื่อเวลา 09.52 น. ราคาทองได้ปรับเพิ่มอีกครั้ง 50 บาท ทำให้ราคาทองคำแท่งขายออกอยู่ที่ 58,900 บาท และทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่ 59,700 บาท และต่อมาเมือเวลา 10.17 น. ปรับขึ้นอีก 50 บาทเป็นครั้งที่ 3 ทำให้ราคาทองคำแท่งขายออกอยู่ที่ 58,950 บาท และทองรูปพรรณอยู่ที่ 59,750 บาท
ทั้งนี้สามคมค้าทองวิเคราะห์ว่า ราคาทองคํา Spot พุ่งขึ้นแรงทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่อย่างต่อเนื่องโดยยังคงได้รับปัจจัยหนุนจากความหวังที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเดินหน้าปรับลดอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งกังวลหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐจะถูกปิดทำการ ส่วนทองคำในประเทศเปิดตลาดวันสิ้นเดือนพุ่งทำสถิติสูงสุดตลอดกาลครั้งใหม่
ราคาทองคำตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น All-Time high ได้อย่างต่อเนื่องโดยทองคำฟิวเจอร์ปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมาดีดตัวขึ้นนิวไฮบริเวณ 3,855.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่วนราคาทองคำ Spot เช้านี้ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นนิวไฮอย่างต่อเนื่องล่าสุดขึ้นสู่บริเวณแถวๆ 3,849 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ทั้งนี้ปัจจัยหลักที่เป็นแรงหนุต่อราคาทองคำขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์อย่างต่อเนื่องจากความคาดหวังที่ว่าเฟดจะเดินหน้าต่อไปอีก 2 ครั้งในของนี้ในเดือนต.ค. และเดือนธ.ค. หลังจากเฟดได้ปรับลดดอกเบี้ยครั้งแรกในการประชุมเมื่อช่วงกลางเดือนก.ย.ที่ผ่านมา หลังการเปิดเผยดัชนี PCE ประจำเดือนส.ค. ที่สอดคล้องกับที่คาดการณ์
นอกจากนี้ความความวิตกกังวลเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐจะถูกปิดทำการ หากไม่สามารถตกลงการจัดสรรงบประมาณได้ทันกำหนดเส้นตายในสิ้นเดือนนี้ รวมทั้งสถานการณ์ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์เป็นอีกเหตุปัจจัยหนุนสำคัญต่อแรงซื้อทองคำในฐานสินทรัพย์ปลอดภัยปรับตัวเพิ่มขึ้น All-Time high
รายงานเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐในคืนวันนี้ติดตามการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญๆ ของสหรัฐหลายการโดยมีตัวเลขที่คาดการณ์ของเดือนนี้ และตัวเลขที่รายงานของเดือนที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้
ประกาศราคาทองในประเทศเปิดตลาดเช้าวันอังคารเพิ่มขึ้นพรวดอีก 650 บาท ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ของทองคำในประเทศบริเวณ 58,850 บาท หลังจากเมื่อวานมีการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 22 ครั้ง ขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ทั้งหมด 14 ครั้ง โดยใน 14 ครั้ง ทำสถิตินิวไฮติดต่อกันถึง 13 ครั้ง สถิติสูงสุดตลอดกาลอยู่บริเวณ 58,350 บาท ขณะที่ค่าเงินบาทวันนี้เคลื่อนไหวบริเวณ 32.29 บาท อ่อนค่าใกล้เคียงกับเมื่อวานเป็นปัจจัยหนุนต่อทองคำในประเทศ