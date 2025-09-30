ผู้ว่ารฟท. ลงนามสั่ง รฟท.ฟ้องเพิกถอน-ขับไล่ผู้ครอบครองที่ดินเขากระโดง 2 แปลง
นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ลงนามในหนังสือเลขที่ รฟ.อบ.1000/1792/2568 ลงวันที่ 29 กันยายน 2568 สำนักงานอาณาบาล เรื่อง ขออนุมัติให้ฟ้องคดี โดยมีรายละเอียดระบุว่า ตามที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติว่า การออกโฉนดในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณแยกเขากระโดง ซึ่งเป็นที่สงวนห้ามมิให้ออกโฉนด เป็นการออกโฉนดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จึงให้ฟ้องเพิกถอนหรือฟ้องขับไล่ผู้ยึดถือครอบครองที่ดินเลขที่ 3466 และเลขที่ 8564 บริเวณแยกเขากระโดง ตำบนอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามหนังสือที่ ปช 0040 (บร)/1542 ลงวันที่ 12 กันยายน 2568 ขณะที่สำนักงานรัฐมนตรี กลุ่มงานเรื่องราวร้องทุกข์ ได้มีหนังสือที่ คค 0100/สรค 1611 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2568 และ ที่ คค 0100/สรค 1853 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2568 กระทรวงคมนาคม โดยมีข้อสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เรื่องนี้ การรถไฟฯ ได้มีหนังสือ ที่ รฟ 1/605/2568 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2568 เพื่อขอความอนุเคราะห์อัยการสูงสุดรับดำเนินคดีแทน รฟท. โดยยื่นฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินที่ออกทับช้อนที่ดินของการรถไฟฯ ขับไล่และเรียกค่าเสียหายจากผู้ถือเอกสารสิทธิ์ และผู้ยึดถือครอบครองในบริเวณทางแยกเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งปัจจุบัน สำนักงานอัยการสูงสุดยังไม่แจ้งกลับมา ดังนี้ เพื่อเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตามคำพิพากษาศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ภาค 3 และศาลปกครองสูงสุด สำนักงานอาณาบาล จึงขออนุมัติฟ้องเพิกถอน หรือฟ้องขับไล่ ผู้ยึดถือครอบครองที่ดินเลขที่ 3466 และเลขที่ 8564 บริเวณแยกเขากระโดง ตำบนอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
การรถไฟแห่งประเทศไทยขอเรียนว่า ที่ดินบริเวณแยกเขากระโดงนั้นเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ดินของรัฐเพื่อกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทย อันจะสามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนทั่วไปได้ การรถไฟแห่งประเทศไทยพยายามเรียกคืนที่ดินดังกล่าวมาโดยตลอด ซึ่งเรื่องนี้เป็นที่สนใจของประชาชนทั่วประเทศ และเป็นคดีที่มีการนำเสนอข่าวทางสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินที่ออกทับซ้อนที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย