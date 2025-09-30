นิวไฮอีกแล้ว! ทองพุ่งแรง รูปพรรณทะลุกว่า 6 หมื่นบาท ลุ้นไปต่อ วันนี้ราคาขึ้นแล้ว 1,100

ทองพุ่งแรง รูปพรรณทะลุกว่า 6 หมื่นบาทแล้ว ลุ้นไปต่อ วันนี้ราคาขึ้นแล้ว 1,100 บาท
เมื่อวันที่ 30 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานภาวะการซื้อขายทองคำของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่ 30 ก.ย.ว่า วันนี้ทันทีที่ตลาดเปิดการซื้อขายเมื่อเวลา 09.07 น. ราคาทองคำปรับขึ้นทันที 650 บาทต่อบาททองคำ ส่งผลให้ราคาทองคำแท่งขายออกอยู่ที่ 58,850 บาท และทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่ 59,650 บาท อย่างไรก็ตามต่อมาเมื่อเวลา 09.52 น. ราคาทองได้ปรับเพิ่มอีกครั้ง 50 บาท ทำให้ราคาทองคำแท่งขายออกอยู่ที่ 58,900 บาท และทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่ 59,700 บาท และต่อมาเมือเวลา 10.17 น. ปรับขึ้นอีก 50 บาทเป็นครั้งที่ 3 ทำให้ราคาทองคำแท่งขายออกอยู่ที่ 58,950 บาท และทองรูปพรรณอยู่ที่ 59,750 บาท
จนกระทั่งเวลา เวลา 11.00 น. ราคาได้ปรับขึ้นไปอีกรวมทั้งหมด 10 ครั้ง ส่งผลให้ราคาทองช่วงครึ่งวันแรก 1,100 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่งขายออกอยู่ที่ 59,300 บาท และทองรูปพรรณขายออกอยู่ 60,100 บาทต่อบาททองคำ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาทองได้ทำ