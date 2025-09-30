โนเบิล ร่วมทุน สเตคอน ผุดคอนโด ‘นิวเอปิคอโศก-พระราม9’ มูลค่า 1.4 หมื่นล. เสริมพันธมิตร ต่อยอดธุรกิจอสังหาฯ
เมื่อวันที่ 30 กันยายน นายธงชัย บุศราพันธ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 มีมติอนุมัติให้จำหน่ายหุ้นสามัญที่ถืออยู่ใน บริษัท เวอร์ติคอล พระราม 9 อัลไลแอนซ์ 1 จำกัด ผู้พัฒนาโครงการ นิว เอปิค อโศก-พระราม 9 มูลค่าโครงการกว่า 14,000 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท สเตคเอ็กซ์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ STECX ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ STECON คิดเป็นสัดส่วน 50% ซึ่งสเตคอนนอกจากเข้ามาเป็นพันธมิตรลงทุนแล้วยังทำหน้าที่ผู้รับเหมาหลัก มูลค่างานก่อสร้างราว 4,400 ล้านบาท ถือเป็นก้าวสำคัญของโนเบิลในการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระยะยาว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนและบริหารความเสี่ยงในการดำเนินการของบริษัทภายใต้กลยุทธ์การหาพันธมิตรทางธุรกิจที่เกื้อหนุนให้โครงการประสบความสำเร็จมาเป็นหุ้นส่วนสำคัญ การร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงช่วยผลักดันให้โครงการประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย แต่ยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโครงการอย่างมีนัยสำคัญ
สำหรับโครงการ นิว เอปิค อโศก-พระราม 9 เป็นคอนโดมิเนียมไฮไลท์จำนวน 4 อาคาร รวม 3,116 ยูนิต มูลค่าโครงการกว่า 14,000 ล้านบาท ถือเป็นหนึ่งในโครงการที่เปิดตัวด้วยมูลค่าสูงสุดในปี 2567 บนพื้นที่กว่า 15 ไร่ อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT นอกจากนี้ โครงการยังมาพร้อมกับอาคาร Pet Friendly โดยเฉพาะอีก 1 อาคาร พร้อมพื้นที่สีเขียวและส่วนกลางรวมกว่า 11 ไร่ ทั้งนี้ทำเลพระราม 9 นับเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางธุรกิจหลักของกรุงเทพฯ ที่ถูกยกระดับสู่ International Office Hub และเป็นจุดหมายสำคัญของทั้งนักท่องเที่ยว นักลงทุน และผู้ประกอบการทั้งบริษัทไทยและต่างชาติ รวมทั้งยังเป็นทำเลที่อยู่ในแผนพัฒนาโครงการเมกะโปรเจกต์และสาธารณูปโภคอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีส้มในอนาคต จะเป็นปัจจัยสำคัญที่เพิ่มดีมานด์ด้านที่อยู่อาศัยและพื้นที่เชิงพาณิชย์ในทำเลนี้ ส่งผลให้โครงการ นิว เอปิค อโศก–พระราม 9 ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีตั้งแต่ช่วงเปิดพรีเซลปัจจุบันมียอดขายแล้วกว่า 60% คิดเป็นยอดรอรับรู้รายได้ 8,300 ล้านบาท โดยบริษัทตั้งเป้ารายได้ปีละ 12,000–15,000 ล้านบาท และกำไร 1,000 ล้านบาทต่อปี ธุรกรรมครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการขายเงินลงทุนเข้ามาในผลประกอบการไตรมาส 3/2568 และส่งผลให้ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งและมั่นคงยิ่งขึ้น
ด้าน นายภาคภูมิ ศรีชำนิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ STECON กล่าวว่า การลงทุนในครั้งนี้ เป็นการลงทุนผ่านบริษัท สเตคเอ็กซ์ เวนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของสเตคอน บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสและความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ซึ่งจะสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทฯ
ประกอบกับที่ตั้งของโครงการนิว เอปิค อโศก พระราม 9 อยู่บนทำเลศักยภาพใจกลางเมืองที่เดินทางสะดวก และเป็นที่นิยมของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกทั้งยังเป็นโครงการที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่มูลค่ากว่า 14,000 ล้านบาท ที่ประสบความสำเร็จในการขายเป็นอย่างมาก ซึ่งจะเห็นได้จากการตอบรับที่ดีตั้งแต่ช่วงเปิดขายและมี Backlog รอโอนสูง
ดังนั้นการเข้าลงทุนในครั้งนี้ นอกจากเล็งเห็นถึงโอกาสและความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแล้ว ยังเป็นการตอบโจทย์ในการช่วยเสริมศักยภาพการรับรู้รายได้ให้กับบริษัทฯ ในระยะเวลาอันรวดเร็วภายหลังโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยสเตคอนมุ่งสร้างฐานรายได้ใหม่จากธุรกิจอสังหาฯ ควบคู่กับงานก่อสร้างหลัก เพื่อสร้างการเติบโตยั่งยืนภายในปี 2573
นอกจากนี้บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น บริษัทย่อยภายใต้กลุ่มสเตคอนยังทำหน้าที่เป็นผู้รับเหมาหลักให้กับโครงการนิว เอปิค อโศก-พระราม 9