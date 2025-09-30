SC จับมือ โบ๊ทพัฒนา ลุยตลาดอสังหาภูเก็ต 3 ปี 8 พันล้าน ประเดิม ซี เธียเตอร์ ราไวย์ วิลล่าหรูติดหาด เริ่มต้น 91 ล.
เมื่อวันที่ 30 กันยายน นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC Asset เปิดเผยว่า บริษัทยังคงเดินหน้าเจาะตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัยเพื่อขาย หรือ Engine 1 ของบริษัทให้ก้าวไปได้อย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง ล่าสุด ได้จับมือกับบริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ โครงการโบ๊ท อเวนิว และผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรีรายใหญ่ใน จ.ภูเก็ต เพื่อร่วมทุนในโครงการ “ซี เธียเตอร์ ราไวย์” วิลล่าหรูระดับซูเปอร์ลักชัวรีติดหาดราไวย์ ใน จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นวิลล่าติดหาดที่เห็นวิวทะเลจากทุกยูนิต
“ครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ SC Asset ขยายการลงทุนมาที่ตลาดอสังหาฯในภูเก็ต เราได้มองหาพันธมิตรท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกัน นั่นคือพัฒนาอสังหาฯที่สร้างคุณค่าสู่ผู้คน และ SC Asset ได้พบกับโบ๊ทพัฒนาและตัดสินใจร่วมทุนกัน โบ๊ทพัฒนา มีทั้งวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับ SC Asset และมีความเชี่ยวชาญอย่างสูงในการพัฒนาอสังหาฯที่ภูเก็ต ในขณะที่ SC Asset ก็มีประสบการณ์อย่างสูงในการพัฒนาสังหาฯที่หลากหลาย ความชำนาญของทั้งสองบริษัทและวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกัน จะทำให้เกิดการสร้างสรรค์ ส่งต่อคุณค่าให้กับผู้คนได้อย่างมากมายในภูเก็ต โดยในสามปีนี้ เรามีแผนพัฒนาอสังหาฯมูลค่ารวมกว่า 8,000 ล้านบาท โดยเริ่มต้นที่โครงการแรก คือ “ซี เธียเตอร์ ราไวย์” วิลล่าหรูติดหาด ราคาเริ่มต้น 91 ล้าน” นายณัฐพงศ์ กล่าว
นายณัฐพงศ์กล่าวว่า สำหรับโครงการ “ซี เธียเตอร์ ราไวย์” ประกอบด้วยวิลล่าระดับซูเปอร์ลักชัวรี จำนวน 8 ยูนิต ติดชายหาดราไวย์ มูลค่าโครงการ 700 ล้านบาท ออกแบบโดยบริษัท สถาปนิก 49 จำกัด หรือ A49 บริษัทสถาปนิกชั้นนำ ผู้อยู่เบื้องหลังการออกแบบโครงการระดับแลนด์มาร์ค ตลอดจนอสังหาริมทรัพย์หรูทั้งในไทยและต่างประเทศ ตัวโครงการประกอบด้วยวิลล่า 3 แบบหลัก ได้แก่ Type S – Sapphire, Type E – Emerald และ Type A – Amethyst มอบสัมผัสแห่งความหรูหราและสง่างาม ด้วยพื้นที่ใช้สอยของวิลล่าขนาด 3-4 ชั้น 4-5 ห้องนอน 673.8-884.8 ตร.ม. สระว่ายน้ำแบบอินฟินิตี้เชื่อมต่อกับผิวทะเล ราคาเริ่มต้น 91 ล้านบาท
นายบุญ ยงสกุล ประธานกรรมการ บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด กล่าวว่า ความเปลี่ยนแปลงของภูเก็ตในวันนี้ คือการเปลี่ยนผ่านจากหัวเมืองท่องเที่ยวที่มีความคึกคักเฉพาะฤดูกาล สู่การเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก เนื่องจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ต กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ โดยเฉพาะในเซ็กเมนต์ลักชัวรี ที่ได้รับแรงขับเคลื่อนจากทั้งดีมานด์ของชาวไทยและชาวต่างชาติที่มองหาสินทรัพย์คุณภาพสูง
“การพัฒนาโครงการระดับลักชัวรีในภูเก็ตวันนี้ จึงต้องมองในมิติที่ลึกกว่าเดิม ต้องออกแบบใช้สอยพื้นที่อย่างคุ้มค่า สะท้อนคุณค่าของทำเล พร้อมทั้งใส่ใจในการมอบประสบการณ์การพักผ่อนและอยู่อาศัยที่เหนือระดับ เราจึงได้ร่วมมือกับ SC Asset ในโครงการซี เธียเตอร์ ราไวย์ เชื่อมั่นการรวมจุดแข็งทั้งสองฝ่ายจะช่วยยกระดับมาตรฐานวิลล่าหรูในภูเก็ตสู่มิติที่ลึกขึ้นกว่าเดิม และช่วยให้มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภค สำหรับโบ๊ทพัฒนาเราเป็นผู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยระดับลักชัวรีในภูเก็ต ที่มีประสบการณ์กว่า 16 ปี พัฒนาโครงการสะสมแล้วกว่า 30 โครงการ กว่า 1,000 ยูนิต” นายบุญ กล่าว