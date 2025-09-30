ไทยเบฟ ประกาศวิสัยทัศน์ปี 68 สู้ศึกเศรษฐกิจโลก สานต่อ ‘PASSION 2030’ เน้นยั่งยืน มั่นคง

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรายใหญ่ที่สุดของไทย แถลงทิศทางธุรกิจประจำปี 2568 พร้อมชี้ทิศทางการเติบโตระยะยาว แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจทั้งในระดับโลกและภูมิภาคยังเต็มไปด้วยความท้าทาย กลุ่มยังคงเดินหน้าพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการทรานส์ฟอร์เมชัน พร้อมผลักดันกลยุทธ์ PASSION 2030 เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนและมั่นคง
อีกหนึ่งก้าวสำคัญของไทยเบฟในปีที่ผ่านมา คือ การผนวกรวมธุรกิจและการดำเนินงานของ บริษัท เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด (F&N) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ซึ่งช่วยขยายฐานธุรกิจและเสริมศักยภาพในการสร้างคุณค่าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย นับเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่สะท้อนความมุ่งมั่นของไทยเบฟในการก้าวสู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน
‘PASSION 2030’ ขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน
ฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไทยเบฟเวอเรจ
ฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไทยเบฟเวอเรจ กล่าวว่า ภาวะเศรษฐกิจทั้งในระดับโลกและภูมิภาคยังคงเผชิญความท้าทายจากการเติบโตที่ชะลอตัว ความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงการท่องเที่ยวและการบริโภคที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ ไทยเบฟยังคงมุ่งมั่นเสริมสร้างรากฐานธุรกิจให้แข็งแกร่ง พร้อมทั้งขับเคลื่อนกลยุทธ์ภายใต้ PASSION 2030 อย่างต่อเนื่อง
“ด้วยความมุ่งมั่นในการเข้าถึงผู้บริโภค รวมถึงส่งเสริมศักยภาพบุคลากร และเสริมแกร่งตราสินค้าของเรา ซึ่งเราเชื่อว่ากลยุทธ์เหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างไทยเบฟให้มีความคล่องตัว แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเติบโตได้อย่างยั่งยืน ตอกย้ำความเป็น ‘ผู้นำที่มั่นคงและยั่งยืนของอาเซียน’ ในธุรกิจเครื่องดื่มและอาหาร”
สำหรับแผนการดำเนินงาน PASSION 2030 มุ่งเน้นสองกลยุทธ์หลัก ได้แก่
- Reach Competitively การเข้าถึงผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการขยายเครือข่ายการกระจายสินค้าให้ครอบคลุมทุกช่องทาง พร้อมบริการที่ไร้รอยต่อ
- Digital for Growth การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เชื่อมต่อคู่ค้าและผู้บริโภค ตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
การดำเนินงานเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างรากฐานให้ไทยเบฟรับมือความผันผวนของตลาด เสริมแกร่งสถานะผู้นำ และสร้างคุณค่าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในระยะยาว
‘ธุรกิจสุรา’ การเติบโตคู่ความพรีเมียม
โสภณ ราชรักษา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจสุรา และผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและสมรรถนะองค์กร กล่าวว่า เรามุ่งมั่นเสริมแกร่งในฐานะผู้นำตลาดสุราในไทยและเมียนมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยกระดับกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้วยการนำเสนอสินค้าพรีเมียมเพื่อตอบโจทย์ความนิยมของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ เรายังเดินหน้าขับเคลื่อนการเติบโตที่ยั่งยืนในตลาดภายในประเทศ และขยายโอกาสในตลาดต่างประเทศ ด้วยการลงทุนเพื่อเสริมแกร่งตราสินค้าหลัก และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีเอกลักษณ์
ตราสินค้าหลัก เช่น รวงข้าว, หงส์ทอง, แสงโสม, แม่โขง, เบลนด์ 285 ยังคงได้รับการเสริมแกร่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเป็นผู้นำตลาดสุราขาวและสุราสีในประเทศ อีกทั้งไทยเบฟยังนำสุราไทยสู่เวทีโลก เช่น แสงโสม, แม่โขง, พระยา, สยาม, แซฟไฟร์ และล่าสุดกับ ‘PRAKAAN (ปราการ)’ ซิงเกิลมอลต์วิสกี้พรีเมียมแบรนด์แรกของไทย
นอกจากนี้ เพื่อต่อยอดความสำเร็จในประเทศไทยและเอเชีย กลุ่มเดินหน้าขยายตลาดสินค้า PRAKAAN สู่สหราชอาณาจักรและอีกหลายประเทศทั่วโลก โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์การขายและการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค เพื่อสร้างการรับรู้ตราสินค้าในระดับสากล พร้อมทั้งวางรากฐานการเติบโตในระยะยาว
โสภณ ราชรักษา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจสุรา
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 กลุ่มได้ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคด้วยการเปิดตัว ZATO (ซาโต้) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมดื่มที่ยกระดับการหมักสาโทข้าวหอมมะลิแบบดั้งเดิมของไทยไปอีกขั้น โดยมาในรูปแบบกระป๋อง มีแคลอรี่ต่ำ และมี 2 รสชาติ ได้แก่ โคล่า บอมบ์ (Cola Bomb) และเลม่อน ไลม์ ฟิซ (Lemon-Lime Fizz) หลังจากเปิดตัวเพียงไม่กี่เดือน ZATO (ซาโต้) ก็ได้รับความสนใจอย่างมากในประเทศไทย
ขณะเดียวกัน ธุรกิจสุรายังให้ความสำคัญเรื่องความยั่งยืน โดยได้เพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน ผ่านการติดตั้งแผงผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาในโรงงานหลายแห่ง ทั้งภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ พร้อมทั้งดำเนินโครงการจัดการของเสียอย่างครบวงจร เพื่อก้าวสู่เป้าหมายการลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปฝังกลบให้เป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) ตลอดจนการขยายโรงผลิตก๊าซชีวภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนำพลังงานกลับมาใช้ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
‘ธุรกิจเบียร์’ การขยายตลาดอย่างมั่นคง
ไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจเบียร์ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เบียร์โค ลิมิเต็ด กล่าวว่า แม้ว่าการบริโภคในตลาดเวียดนามจะชะลอตัวลง แต่ธุรกิจเบียร์ยังคงเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น การบริหารจัดการต้นทุนอย่างรอบคอบ และการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน
“เรายังคงมุ่งเน้นดำเนินกลยุทธ์หลักอย่างต่อเนื่อง ด้วยการบริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับสถานะของตราสินค้าช้างในประเทศไทย และเสริมแกร่งความเป็นผู้นำตลาดของซาเบโก้ในประเทศเวียดนาม เพื่อวางรากฐานธุรกิจเบียร์ให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในทั้งสองตลาดหลัก”
สำหรับสายธุรกิจเบียร์ ประเทศไทย เรายังคงมุ่งมั่นเสริมแกร่ง ช้าง ซึ่งเป็นตราสินค้าหลักของเรา และเบียร์อันดับ 1 ของประเทศไทย พร้อมเสริมสร้างการมองเห็นตราสินค้าและการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องผ่านการขับเคลื่อนนวัตกรรมและกิจกรรมการตลาดที่ทรงพลัง ภายใต้กลยุทธ์หลัก 6 ประการ ที่ครอบคลุมการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์พรีเมียม เพิ่มศักยภาพการกระจายสินค้า ยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน และพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน
ส่วนสายธุรกิจเบียร์ ประเทศเวียดนาม แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทาย แต่ Bia Saigon ยังสามารถครองความเป็นผู้นำตลาดเบียร์ในประเทศเวียดนาม โดยเรายังคงให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อเสริมสร้างตราสินค้า ขับเคลื่อนวัตกรรมผ่านการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน และผลักดันเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (“ESG”) เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง พร้อมรองรับการฟื้นตัวของตลาดในอนาคต
เสริมแกร่งเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ขยายตลาด-ยกระดับตราสินค้า
โฆษิต สุขสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการประเทศไทย ผู้บริหารสูงสุด
กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
โฆษิต สุขสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการประเทศไทย ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงานดิจิทัลและเทคโนโลยี กล่าวว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรายังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วงที่การบริโภคชะลอตัวลง เราจะเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งให้ตราสินค้าหลัก พร้อมขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และนำเครื่องมือดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงผู้บริโภคทุกที่
“การรวมธุรกิจและการดำเนินงานของ F&N เข้ามาอยู่กับกลุ่มไทยเบฟ ยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งจากการผนึกกำลังกัน และยกระดับกลยุทธ์ด้านช่องทางการจำหน่ายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มศักยภาพของกลุ่มให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกโอกาสของการดื่ม ควบคู่ไปกับการยึดมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน”
กลยุทธ์หลักของธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ประกอบด้วย 4 เสาหลัก ดังนี้
- เสริมแกร่งตราสินค้าหลัก (Strengthen Core Brands)
- โออิชิ กรีนที ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดด้วยแคมเปญ ‘โออิชิ กรีนที รู้สึกดีทุก TEA เลย’ สื่อสารคุณประโยชน์ของสารแอลธีอะนีน (L-Theanine) ในชาเขียวเพื่อผ่อนคลาย ภายใต้แนวคิด ‘Positivi-Tea’ พร้อมขยายการเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มใหม่
- คริสตัล ยังคงรักษาจุดยืนผู้นำตลาดน้ำดื่มไทย ด้วยกระบวนการผลิต 19 ขั้นตอนที่ได้มาตรฐานสากล และเน้นความใส่ใจสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการ ‘คริสตัล เซฟพื้นที่สีฟ้า’ และการใช้ฝาขวดแบบติดขวดเพื่อลดพลาสติก
- เอส สร้างการเติบโตเหนือกว่าตลาด ผ่านแคมเปญ ‘Born to be Awesome เกิดมาซ่า..กล้าเป็นตัวเอง’ และ ‘เอส โคล่า เงยหน้าไปด้วยกัน’ สำหรับกลุ่ม Gen Z พร้อมสนับสนุนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก FIVB ปี 2025
- Magnolia HERSHEY’s ขยายฐานผู้บริโภคกลุ่มใหม่ด้วยไอศกรีมที่ตอบโจทย์คนรักช็อกโกแลต มอบประสบการณ์พิเศษแก่ผู้บริโภค
- เข้าถึงผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ (Reach Competitively)
- ขยายเครือข่ายจุดขายในประเทศไทยกว่า 600,000 จุด ครอบคลุมร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านโชห่วย รวมถึง HORECA
- ขยายเครือข่ายต่างประเทศในมาเลเซียและสิงคโปร์ เพื่อสร้างการเข้าถึงผู้บริโภคอย่างรอบด้าน
- ดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการเติบโต (Digital for Growth)
- เสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคผ่านโซเชียลมีเดีย
- ใช้ข้อมูลเชิงลึก (Data Insight) ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจด้านการตลาด
- ขยายช่องทางขายผ่าน E-commerce ครอบคลุมทั้ง B2B (แพลตฟอร์มออนไลน์รายใหญ่) และ D2C ผ่านแพลตฟอร์มของกลุ่ม เช่น Sermsuk Click
- สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth)
- ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ รวมถึงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลน้อยและไม่มีน้ำตาล
- ดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และติดตั้งแผงผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงาน
- ส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์รีไซเคิลและรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต
กลยุทธ์ทั้ง 4 เสาหลักนี้ทำให้ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ของไทยเบฟสามารถสร้างความแข็งแกร่ง ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้บริโภค และขับเคลื่อนการเติบโตควบคู่กับความยั่งยืน
การพัฒนาที่ยั่งยืนและบุคลากร คือ รากฐานแห่งอนาคต
ต้องใจ ธนะชานันท์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงานความยั่งยืนและกลยุทธ์ กล่าวว่า ความยั่งยืนเป็นรากฐานสำคัญของทุกมิติในการดำเนินธุรกิจของไทยเบฟ เราน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงและ SDGs เพื่อสร้างลัพธ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
ไทยเบฟมุ่งสู่ Net Zero ภายในปี 2593 พร้อมใช้บรรจุภัณฑ์รีไซเคิล 97%, พลังงานหมุนเวียน 42.6%, ลดก๊าซเรือนกระจก 5.12% และลดการใช้น้ำต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ 5.33%
นอกจากนี้ ไทยเบฟยังพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้นำ ผลคะแนนความผูกพันของพนักงานปี 2567 สูงถึง 86% และมุ่งยกระดับทักษะใหม่ภายใต้ PASSION 2030 เพื่อรองรับ Reach Competitively และ Digital for Growth