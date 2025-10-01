น้ำตาเทียม

เป้าหมายขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล หนึ่งในนั้น คือ การที่ทุกหน่วยงานราชการ นำเทคโนโลยีมาใช้ ทั้งบริหารจัดการภายใน และยกระดับการให้บริการ ทำให้หลายปีที่ผ่านมา ทุกหน่วยงานราชการ ต้องจัดสรรงบประมาณและทุ่มแรงกายแรงใจ เพื่อสู่ระบบดิจิทัลอย่างครบวงจร
ล่าสุด ดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ ประกาศตั้งแต่ 22 กันยายน 2568 กรมการค้าต่างประเทศ เปิดใช้งานระบบ DFT SMART-I Version ใหม่ โดยเพิ่มช่องทางการยืนยันตัวตน สำหรับนิติบุคคลได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ การใช้ภาพใบหน้าของผู้รับมอบอำนาจให้ลงทะเบียน (Know Your Customer : KYC) หรือการใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority : CA) หรือการใช้ Username และ Password ของระบบจดทะเบียนนิติบุคคลดิจิทัลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ไม่แค่นั้น ทั่นรองดวงอาทิตย์ย้ำ คต.มีแผนนำเทคโนโลยีมาใช้อีกแยะ เพื่อรองรับงานบริการที่แต่ละปีต้องตรวจสอบเอกสารหลายสิบล้านฉบับต่อปี
