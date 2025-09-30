ซีพีแอ็กซ์ตร้า เผยโฉม Happitat แลนด์มาร์กใหม่ย่าน บางนา-ตราด พร้อมเปิดเม.ย.ปี69
Happitat – เมื่อวันที่ 30 กันยายน นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร-กลุ่มธุรกิจค้าปลีก และประธานคณะผู้บริหารกลุ่มสายงานบริหารพื้นที่ศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) หรือ CPAXT เปิดเผยว่า หลังจากได้เข้าไปลงทุนใน โครงการ Happitat (แฮปปี้แทท) ซึ่ง
เป็นโครงการในเครือ บริษัท แอ็กซ์ตร้า แฮปปี้แทท จำกัด โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 15,000 ล้านบาท
ปัจจุบันงานก่อสร้างมีความคืบหน้าไปมาก จะเปิดให้บริการในเดือนเมษายน 2569 โดยปีแรกตั้งเป้ามีอัตราการเช่าพื้นที่ร้านค้า 85%และด้วยศักยภาพของทำเลอยู่ติดถนนบางนา-ตราด ใกล้สนามบิน เป็นย่านที่อยู่อาศัย แหล่งงาน สถานศึกษาและโรงเรียนนานาชาติ คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการรวมไม่ต่ำกว่า 19 ล้านคนต่อปี แบ่งเป็นกลุ่มครอบครัว 60% กลุ่มวัยทำงาน 30% และกลุ่ม Active YOLD 10%
“แม้ว่าเราเปิดในช่วงที่จังหวะเศรษฐกิจทั่วโลกและเศรษฐกิจไทยชะลอตัว แต่ผมมองว่าการเปิดดีกว่าการรอ เพราะถ้ารอไม่รู้จะรอถึงเมื่อไหร่ ขณะที่ต้นทุนดอกเบี้ยก็เดินทุกวัน ซึ่งเชื่อมั่นว่าเวลาแบบนี้คนไทยยังต้องการอะไรใหม่ๆ การที่เราเข้ามาลงทุนในโครงการนี้ เพราะเชื่อมั่นทำเลบางนา เป็นจุดยุทธศาสตร์ของกรุงเทพฯ มีประชากรอยู่กว่า 1.19 ล้านคน และวิสัยทัศน์ของซีพี แอ็กซ์ตร้า และแฮปปี้แททก็สอดคล้องกัน คือต้องการพัฒนาที่นี่ให้เป็นมากกว่าพื้นที่เช่าหรือการช้อปปิ้ง โดยมั่นใจว่าจะเป็นจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ และเป็นเดสติเนชั่นครั้งแรกในประเทศไทยที่จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ“ นายสมพงษ์กล่าว
นายวิสิทธิ์ อุดมกิจโชติ ผู้อำนวยการใหญ่ โครงการ Happitat กล่าวว่า โครงการมีพื้นที่ทั้งหมดกว่า 2 แสน ตารางเมตร ประกอบไปด้วย 3 อาคาร ได้แก่ 1.อาคารบลูมมินัส คอมมูนิตี้และไลฟ์สไตล์ ด้วยร้านอาหารในคอนเซ็ปต์พิเศษเปิดที่นี่ที่แรก กว่า 250 ร้านค้า ไม่ว่าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ร้านอาหารคาเฟ่ สวนลอยฟ้าและรูฟท็อปเรสเตอรองท์ ศูนย์สุขภาพและเวลเนส จอดิจิทัลขนาดใหญ่ที่นำเสนอคอนเทนต์ระดับโลก
2. อาคารวันเดอร์ไวลด์ ศูนย์กลางกิจกรรมสำหรับครอบครัว พื้นที่เสริมทักษะสำหรับเด็ก เวิร์กชอป อาคารสำนักงาน และ Lotus’s Eatery ไฮไลท์ อาทิ แฟนตาซีต้นไม้สูงเท่าตึก 3 ชั้น เหมือนอยู่ในธีมพาร์ค, มิชลินฟู้ดฮอลล์, สนามเด็กเล่นลอยฟ้า, ศูนย์รวมกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใหญ่และดีที่สุดในบางนา, เดอะ ฮิลล์ท็อป ออฟฟิศ สำนักงานสูง 10 ชั้น รองรับมาตรฐานสากล โดยจะเปิดตั้งแต่ต้นปี 2569 เป็นต้นไป
3. อาคารเฟสตี้ ทาวน์ ออกแบบพื้นที่เป็น Semi-Outdoor เปิดรับแสงธรรมชาติ ไฮไลต์อาคาร ได้แก่ ลูมิส เธียเตอร์ ฮอลล์ ฮอลล์ขนาดความจุ 400 คน เป็นโรงละครเพื่อการแสดง โชว์ต่างๆ จัดอีเวนต์ กิจกรรม งานประชุม งานสัมมนา และงานแสดงสินค้า,ร้านค้าที่มาในคอนเซ็ปต์ที่มีอัตลักษณ์พิเศษ อาทิ ร้านหนังสือ ร้านดอกไม้ คาเฟ่ ร้านอาหาร, Lotus’s Privé ไลฟ์สไตล์ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ 7-11 และPet Destination พร้อมศูนย์ดูแลสุขภาพและสินค้าพรีเมียมสำหรับสัตว์เลี้ยงครบวงจร