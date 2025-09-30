เศรษฐกิจ

คนละครึ่งล่าสุด เช็กเงื่อนไข ใครบ้างได้รับสิทธิ โดยไม่ต้องลงทะเบียน

เงื่อนไขล่าสุด โครงการคนละครึ่ง นโยบายของรัฐบาลอนุทิน โดย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า จะดำเนินการ 2 เฟส

เฟสแรก ให้สิทธิ 33 ล้านคน แบ่งเป็น

1.ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13 ล้านคน

  • รัฐบาลจะเติมเงินให้อีก 1,700 บาท จากเดิมให้อยู่แล้ว 300 บาท รวมเป็น 2,000 บาท
  • เติมให้ครั้งเดียว
  • ใช้ได้ 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2568
  • ใช้จ่ายตามวงเงินที่ซื้อจริง ไม่ได้สิทธิ 50:50
  • จะโอนเข้ากองทุนสวัสดิการแห่งรัฐและโอนตรงให้ผู้มีรายได้น้อย

2.ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษี จำนวน 9 ล้านคน

  • รัฐจ่ายให้คนละ 2,000 บาท
  • ใช้จ่ายใน 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2568
  • ใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 200 บาทต่อวัน

3.ผู้ที่อยู่ในระบบภาษี จำนวน 11 ล้านคน

  • จะได้เงินคนละ 2,400 บาท
  • ใช้จ่ายใน 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2568
  • ใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 200 บาทต่อวัน
  • เพราะเป็นผู้เสียภาษี รัฐจึงจ่ายท็อปอัพให้มากกว่าประชาชนทั่วไป จาก 2,000 บาท เป็น 2,400 บาท
  • ใช้จ่าย 50:50 เหมือนกลุ่มประชาชนทั่วไป เพียงแต่เวลาลงทะเบียนต้องระบุว่าเป็นผู้เสียภาษี

หลักการใช้จ่าย

“กลุ่มผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีและอยู่ในระบบภาษีนี้ หลักการใช้จ่ายต่อวัน รัฐจ่ายให้ 200 บาท และผู้ได้สิทธิต้องจ่ายเอง 200 บาท เท่ากับเป็นการใช้จ่ายต่อวัน 400 บาท เช่น ซื้อพิซซ่า 500 บาท รัฐจ่ายให้ 200 บาท ที่เหลือ 300 บาทก็จ่ายเอง เป็นต้น

แต่ถ้ายังใช้ไม่หมดในวันนั้นก็สามารถนำไปใช้ในวันถัดไปได้ เพราะเราให้เวลาใช้ 2 เดือน

เปิดลงทะเบียนช่วงตุลาคม เริ่มใช้ได้ตั้งแต่ 29 ตุลาคมเป็นต้นไป

นายสิริพงศ์กล่าวว่า คาดว่าจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนได้ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ โดยให้เวลาลงทะเบียนประมาณ 7 วัน ซึ่งผู้ที่เข้ามาตรการต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป และได้สิทธิทุกคน และคาดว่าจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคมเป็นต้นไป 

ประเภทสินค้าที่ไม่สามารถใช้จ่ายผ่านคนละครึ่ง

เหมือนกับครั้งที่ผ่านมา อาทิ

  • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • บุหรี่
  • หนังสือ

ประเทภสินค้าที่ซื้อได้ 

  • สินค้าอุปโภคบริโภค
  • เครื่องดื่ม
  • อาหาร
  • ของใช้จิปาถะ
  • ค่าโดยสารสำหรับใช้บริการรถที่มีใบขับขี่สาธารณะ เช่น มอเตอร์ไซค์รับจ้างและแท็กซี่
  • นวดสปา นวดเท้า ทำผม ทำเล็บ เสริมสวย เป็นรายการที่เพิ่มเติมเข้ามา

คนละครึ่งเฟส 2

สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส 2 รัฐบาลดำเนินการอย่างแน่นอน คาดว่าจะเริ่มได้หลังจบเฟสแรกไปแล้ว คือหลังเดือนธันวาคมนี้ โดยอาจจะเป็นในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2569 แต่ยังไม่เป็นที่สรุปชัดเจน รอกระทรวงการคลังเป็นผู้ทำรายละเอียดโครงการและงบประมาณที่จะนำมาดำเนินการด้วย

ทั้งนี้ แนวคิดเบื้องต้น คืออาจจะเน้นกลุ่มที่เสียภาษี และคนที่ได้สิทธิเฟสแรกไปแล้ว ก็ยังมีสิทธิที่จะได้เฟส 2 ด้วย แต่อาจจะมีเงื่อนไขการให้สิทธิเพิ่มเติม เช่น ร้านค้าจะต้องมีการอบรมขายผ่านออนไลน์ เป็นต้น