คนละครึ่งล่าสุด เช็กเงื่อนไข ใครบ้างได้รับสิทธิ โดยไม่ต้องลงทะเบียน สินค้าประเภทไหนซื้อได้-ซื้อไม่ได้
เงื่อนไขล่าสุด โครงการคนละครึ่ง นโยบายของรัฐบาลอนุทิน โดย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า จะดำเนินการ 2 เฟส
เฟสแรก ให้สิทธิ 33 ล้านคน แบ่งเป็น
1.ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13 ล้านคน
- รัฐบาลจะเติมเงินให้อีก 1,700 บาท จากเดิมให้อยู่แล้ว 300 บาท รวมเป็น 2,000 บาท
- เติมให้ครั้งเดียว
- ใช้ได้ 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2568
- ใช้จ่ายตามวงเงินที่ซื้อจริง ไม่ได้สิทธิ 50:50
- จะโอนเข้ากองทุนสวัสดิการแห่งรัฐและโอนตรงให้ผู้มีรายได้น้อย
2.ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษี จำนวน 9 ล้านคน
- รัฐจ่ายให้คนละ 2,000 บาท
- ใช้จ่ายใน 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2568
- ใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 200 บาทต่อวัน
3.ผู้ที่อยู่ในระบบภาษี จำนวน 11 ล้านคน
- จะได้เงินคนละ 2,400 บาท
- ใช้จ่ายใน 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2568
- ใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 200 บาทต่อวัน
- เพราะเป็นผู้เสียภาษี รัฐจึงจ่ายท็อปอัพให้มากกว่าประชาชนทั่วไป จาก 2,000 บาท เป็น 2,400 บาท
- ใช้จ่าย 50:50 เหมือนกลุ่มประชาชนทั่วไป เพียงแต่เวลาลงทะเบียนต้องระบุว่าเป็นผู้เสียภาษี
หลักการใช้จ่าย
“กลุ่มผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีและอยู่ในระบบภาษีนี้ หลักการใช้จ่ายต่อวัน รัฐจ่ายให้ 200 บาท และผู้ได้สิทธิต้องจ่ายเอง 200 บาท เท่ากับเป็นการใช้จ่ายต่อวัน 400 บาท เช่น ซื้อพิซซ่า 500 บาท รัฐจ่ายให้ 200 บาท ที่เหลือ 300 บาทก็จ่ายเอง เป็นต้น
แต่ถ้ายังใช้ไม่หมดในวันนั้นก็สามารถนำไปใช้ในวันถัดไปได้ เพราะเราให้เวลาใช้ 2 เดือน
เปิดลงทะเบียนช่วงตุลาคม เริ่มใช้ได้ตั้งแต่ 29 ตุลาคมเป็นต้นไป
นายสิริพงศ์กล่าวว่า คาดว่าจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนได้ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ โดยให้เวลาลงทะเบียนประมาณ 7 วัน ซึ่งผู้ที่เข้ามาตรการต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป และได้สิทธิทุกคน และคาดว่าจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคมเป็นต้นไป
ประเภทสินค้าที่ไม่สามารถใช้จ่ายผ่านคนละครึ่ง
เหมือนกับครั้งที่ผ่านมา อาทิ
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- บุหรี่
- หนังสือ
ประเทภสินค้าที่ซื้อได้
- สินค้าอุปโภคบริโภค
- เครื่องดื่ม
- อาหาร
- ของใช้จิปาถะ
- ค่าโดยสารสำหรับใช้บริการรถที่มีใบขับขี่สาธารณะ เช่น มอเตอร์ไซค์รับจ้างและแท็กซี่
- นวดสปา นวดเท้า ทำผม ทำเล็บ เสริมสวย เป็นรายการที่เพิ่มเติมเข้ามา
คนละครึ่งเฟส 2
สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส 2 รัฐบาลดำเนินการอย่างแน่นอน คาดว่าจะเริ่มได้หลังจบเฟสแรกไปแล้ว คือหลังเดือนธันวาคมนี้ โดยอาจจะเป็นในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2569 แต่ยังไม่เป็นที่สรุปชัดเจน รอกระทรวงการคลังเป็นผู้ทำรายละเอียดโครงการและงบประมาณที่จะนำมาดำเนินการด้วย
ทั้งนี้ แนวคิดเบื้องต้น คืออาจจะเน้นกลุ่มที่เสียภาษี และคนที่ได้สิทธิเฟสแรกไปแล้ว ก็ยังมีสิทธิที่จะได้เฟส 2 ด้วย แต่อาจจะมีเงื่อนไขการให้สิทธิเพิ่มเติม เช่น ร้านค้าจะต้องมีการอบรมขายผ่านออนไลน์ เป็นต้น