ครม. เคาะขยาย รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายสีแดง–ม่วง อีก 2 เดือน
เมื่อวันที่ 30 กันยายน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (30 ก.ย. 2568) มีมติอนุมัติขยายมาตรการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ทั้งสายสีแดงและสายสีม่วง ที่เดิมสิ้นสุดในวันนี้ ออกไปอีก 2 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2568 เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน และให้มาตรการต่อเนื่องไม่สะดุด
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า พร้อมกันนี้ ครม. ยังมีมติให้ตั้งคณะกรรมการร่วม มีหน่วยงานจากกระทรวงการคลังเข้าร่วม เพื่อประเมินผลโครงการและพิจารณาทิศทางการดำเนินการระยะต่อไป
