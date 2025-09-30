หัวเว่ย คลาวด์ เดินหน้านวัตกรรม หนุนลูกค้าประสบความสำเร็จในตลาดโลก
ภายในงาน HUAWEI CONNECT 2025 นายชาร์ลส์ หยาง รองประธานอาวุโส หัวเว่ย และประธานฝ่ายการตลาดและการขายบริการระดับโลกของหัวเว่ย คลาวด์ (Huawei Cloud) กล่าวบรรยายเกี่ยวกับนวัตกรรมและแนวปฏิบัติของหัวเว่ย คลาวด์ พร้อมชี้ให้เห็นว่าโซลูชันเหล่านี้ช่วยลูกค้าทั่วโลกขับเคลื่อนความสำเร็จทางธุรกิจด้วยการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและอัจฉริยะได้อย่างไร เขาย้ำว่า หัวเว่ย คลาวด์ จะเดินหน้านวัตกรรมเทคโนโลยีต่อเนื่อง และสร้างระบบสนับสนุนที่สมบูรณ์แบบ โดยมีโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ระดับโลก และสองเครื่องยนต์สำคัญ คือข้อมูล และ AI เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของลูกค้าและพาร์ทเนอร์ทั่วโลก
นายหยาง กล่าวว่า ในยุคดิจิทัลอินเทลลิเจนซ์ องค์กรต้องเผชิญกับความท้าทายที่ซับซ้อน หัวเว่ย คลาวด์พร้อมสนับสนุนการเติบโตด้วย 4 ขีดความสามารถหลัก ได้แก่ KooVerse – โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ระดับโลก มอบบริการคลาวด์ที่ยืดหยุ่นให้กับลูกค้า, Data Enablement – บริการด้านข้อมูลที่ช่วยปลดล็อกคุณค่าและการใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ, One-stop AI Development Platform – แพลตฟอร์ม AI แบบครบวงจร ช่วยให้องค์กรพัฒนาแอปพลิเคชัน AI-native ได้ง่ายขึ้น, และGlobal Best Practices – การรวมแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอัจฉริยะจากทั่วโลก และส่งมอบผ่านบริการคลาวด์
KooVerse: เร่งการเติบโตธุรกิจระดับโลก เพื่อตอบโจทย์องค์กรที่ขยายสู่ตลาดโลก หัวเว่ย คลาวด์ นำเสนอ KooVerse โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ระดับโลก ที่ช่วยให้องค์กรเข้าถึงทรัพยากรคลาวด์ที่ใกล้ที่สุด มอบบริการที่มีความยืดหยุ่น ปลอดภัย และเสถียร เพื่อเร่งการเติบโตทางธุรกิจ ตัวอย่าง เช่น DeFacto ผู้ค้าปลีกแฟชั่นรายใหญ่ในตุรกี ที่ให้บริการอีคอมเมิร์ซกว่า 100 ประเทศ และต้องเผชิญกับปริมาณทราฟฟิกที่พุ่งสูงกว่า 10 เท่าในช่วงโปรโมชั่น หัวเว่ย คลาวด์ Container Service สามารถขยายขีดความสามารถอัตโนมัติได้ 4,000 pods ภายใน 30 วินาที รองรับความต้องการได้สำเร็จ อีกทั้ง KooVerse ยังช่วยให้ DeFacto มีเวลาแฝงการตอบสนองต่ำกว่า 25 ms ในประเทศ และ 50 ms ในอียิปต์ ช่วยเพิ่มความพึงพอใจและอัตราการสั่งซื้อออนไลน์ได้อย่างมาก
Data Enablement: การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วกว่า หัวเว่ย คลาวด์ มีบริการ Data Enablement ที่ช่วยองค์กรดึงคุณค่าจากข้อมูล เปลี่ยนข้อจำกัดด้านเวลาสู่ข้อได้เปรียบในการตัดสินใจล่วงหน้า โดย Neogrid บริษัทด้าน Data Intelligence ชั้นนำในบราซิล ซึ่งต้องประมวลผลข้อมูลจากสินค้า 2 ล้านรายการ และธุรกรรมเรียลไทม์กว่า 500,000 รายการต่อวัน เดิมข้อมูลกระจัดกระจายทำให้การตัดสินใจล่าช้า แต่เมื่อใช้ Huawei Cloud DWS ทำให้การบูรณาการข้อมูลมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 40% และการวิเคราะห์เร็วขึ้น 50% ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในวันเดียวเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ทันที
One-stop AI Platform: เร่งสร้างแอปพลิเคชัน AI-native หัวเว่ย คลาวด์ ลงลึกในแต่ละอุตสาหกรรมเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า โดยนำเสนอแพลตฟอร์ม AI แบบครบวงจร ครอบคลุม compute, foundation models และ toolchains
Wanhua Chemical ผู้นำอุตสาหกรรมเคมีระดับโลก ที่มีอุปกรณ์กว่า 30,000 เครื่องในมณฑลซานตง จีน เดิมมีค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาสูง แต่เมื่อใช้ Pangu Prediction Model ทำให้สามารถบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์กับอุปกรณ์หลักกว่า 2,000 เครื่อง ด้วยความแม่นยำเกิน 90% อีกทั้งใช้ Pangu Inference Model สร้างระบบวินิจฉัยความผิดพลาด ลดเวลาตรวจสอบด้วยคนได้ 20% และสร้างเอเจนต์ตรวจสอบเอกสาร SOP บนแพลตฟอร์ม Versatile Agent ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบกว่า 50% ปัจจุบัน Huawei Cloud AI ถูกใช้งานแล้วกว่า 500 กรณี ครอบคลุมกว่า 30 อุตสาหกรรม
การสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: ยกระดับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ หัวเว่ย คลาวด์ แปลงประสบการณ์ด้านการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลและอัจฉริยะเป็นสถาปัตยกรรมอ้างอิง เพื่อมอบให้อุตสาหกรรมใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนา ตัวอย่าง เช่น Changan Automobile ใช้ Huawei CloudCodeArts เปลี่ยนจากการวิจัยแบบ waterfall เป็นแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ เพิ่มประสิทธิภาพ R&D ขึ้น 30% และร่วมมือกับ China Unicom สร้าง “One Cloud, One Network, One Platform” เชื่อมต่ออุปกรณ์กว่า 12,000 เครื่องด้วย 5G และ IoT ลดเวลาในการส่งมอบคำสั่งซื้อจาก 21 วัน เหลือเพียง 15 วัน
นายหยาง กล่าวว่า หัวเว่ย คลาวด์ มีศักยภาพครบวงจร ทั้งโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ เครื่องมือสนับสนุนด้านเทคโนโลยี และประสบการณ์จริง รวมถึงบริการที่ปรึกษา เครื่องมืออัตโนมัติ และแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่ช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลและอัจฉริยะขององค์กรทั่วโลก นางสาวเซลีน เกา (Celine Cao) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวเว่ย คลาวด์ ประเทศไทย กล่าวว่า “งานนี้ได้รวบรวมองค์กรชั้นนำจากทั่วโลก และประสบการณ์ที่มีคุณค่า เรามั่นใจว่าผู้นำธุรกิจจากประเทศไทยจะได้รับมุมมองที่สำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีล้ำสมัย โซลูชันนวัตกรรม และพันธมิตรระบบนิเวศ ซึ่งจะช่วยยกระดับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของอุตสาหกรรมไทยได้อย่างก้าวกระโดด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รู้แล้วใคร! โครงกระดูกปริศนา ตึกร้างปากเกร็ด เป็นชายชาวลำปาง อายุ 55 ญาติเผยขาดการติดต่อนาน1ปี
- ด่วน! แผ่นดินไหว ฟิลิปปินส์ ขนาด 6.9 ทางการประกาศเตือนภัยสึนามิ
- ออม สุชาร์ เปิดใจ หลังผ่านดราม่า รู้สึกโล่งที่ทุกคนเข้าใจ พร้อมลุยงานธุรกิจเต็มที่
- ข้าราชการหญิง ถูกแก๊งคอลตุ๋น เตรียมโอน 8 หมื่นแลกเงินล้าน สามีฉุนเตือนไม่ฟังทุบมือถือทิ้ง