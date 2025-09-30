ไฮซีซั่นอสังหาภูเก็ต ร่มโพธิ์ จ่อโอนหมื่นล้าน คอนโด ViVi บางเทา ขายหมดในวันเดียว
ว่ากันว่าเวลานี้ตลาดอสังหาริมทรัพย์มีเพียง“ภูเก็ต” จังหวัดเดียวที่ขายดิบขายดี แม้จะไม่ค่อยซู่ซ่าเหมือนเมื่อ 2 ปีก่อนก็ตาม
ล่าสุดบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ TITLE ในเครือแอสเซทไวส์ (ASW) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ Leisure Residence เพื่อการพักอาศัยและการลงทุนอย่างยั่งยืน ประกาศไฮซีซันนี้เตรียมทยอยรับรู้รายได้จากโครงการ 2 โครงการใหญ่มูลค่ากว่า 1 หมื่นล้าน “เดอะ ไทเทิล เลเจนดารี บางเทา” โครงการพร้อมอยู่และ “เดอะ ไทเทิล เฮอริเทจ บางเทา” ที่เพิ่งฉลองความสำเร็จปิดงานก่อสร้างโครงสร้างหลักสมบูรณ์ พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ช่วงต้นปี 2569
ยังรุกต่อเปิดตัวคอนโดมิเนียมแบรนด์ใหม่ “วีวี่” (ViVi) มูลค่าโครงการ 700 ล้านบาท ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าตอบรับอย่างดี สามารถปิดการขายได้ในวันเดียว
“ดรงค์ หุตะจูฑะ ”ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ TITLE กล่าวว่า ไฮซีซันนี้เตรียมรับรู้รายได้จากการโอนคอนโดมิเนียม 2 โครงการ ได้แก่ เดอะ ไทเทิล เลเจนดารี บางเทา มูลค่า 4,500 ล้านบาท และเดอะไทเทิล เฮอริเทจ บางเทา มูลค่า 6,000 ล้านบาท ล่าสุดได้จัดงาน Open House เปิดให้ลูกค้าได้เข้าชมโครงการ “เดอะ ไทเทิล เลเจนดารี บางเทา” ซึ่งเป็นโครงการที่ ASW ร่วมพัฒนากับ TITLE เป็นครั้งแรกและอยู่ระหว่างทยอยโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อสัมผัสบรรยากาศจริงของโครงการ หลังก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ 100%
ขณะที่ เดอะไทเทิล เฮอริเทจ บางเทา ได้มีการฉลองปิดงานชั้นดาดฟ้าที่ก่อสร้างในส่วนโครงสร้างหลักเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยตามกำหนด และพร้อมเตรียมโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าได้ในช่วงต้นปี 2569 โดยทั้ง 2 โครงการนี้ได้รับการตอบรับที่ดีตั้งแต่เปิดตัว และมั่นใจว่าได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากการโอนของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการพัฒนาโครงการย่านบางเทานี้ บริษัทฯ จึงได้เปิดตัวแบรนด์คอนโดมิเนียมน้องใหม่ล่าสุดกับโครงการ “วีวี่” (ViVi) A Stylish Condominium มูลค่าโครงการ 700 ล้านบาท จำนวน 181 ยูนิต บนทำเลศักยภาพห่างจากหาดบางเทา เพียง 700 เมตร ถือเป็นการเข้ามาพัฒนาโครงการในเซกเมนต์ใหม่ ในราคาคุ้มค่าเพียง 3 ล้านต้นๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
“เปิดขายแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากลูกค้า เหล่าเอเจนท์อย่างล้นหลาม สามารถปิดการขายได้ในวันเดียว สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทฯ และทำเลบางเทา”
สำหรับโครงการ “วีวี่” มาพร้อมคอนเซ็ปต์ VERY VERY YOU:เพื่อให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระ สนุกสนาน และเต็มไปด้วยชีวิตชีวา เปลี่ยนทุกมุมให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขและการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์แบบ ออกแบบในสไตล์โคซี่ ถ่ายทอดความงดงามจากธรรมชาติผ่านสถาปัตยกรรมสีขาว มาพร้อมเส้นโค้งที่พลิ้วไหวของเกลียวคลื่นทะเล และผนังโทนสีพีชที่ได้รับแรงบันดาลใจจากชายหาด เพื่อเพิ่มความสดใส มีชีวิตชีวา พร้อมด้วยพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่กว่า 650 ตร.ม. สิ่งอำนวยความสะดวกกว่า 20 รายการ
เช่น LAP POOL, CABANA & SUN CLUB, FITNESS & HEALTH CORNER, CO-LIVING SPACE, GAME ZONE และ THEATRE ROOM มาพร้อมการบริการด้วย THE ESQUIRE ทีมบริหารนิติบุคคลมืออาชีพ และทีมบริหารรับฝากขาย-ฝากเช่ามืออาชีพ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้าน และนักลงทุนของเดอะ ไทเทิล ซึ่งโครงการมีกำหนดก่อสร้างไตรมาส 2/2569 คาดว่าจะแล้วเสร็จไตรมาส 4/2570
นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนเปิดตัวคอนโดมิเนียมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อครอบคลุมพื้นที่ศักยภาพของภูเก็ต และเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตอสังหาฯ ของบริษัทให้เติบโตมากยิ่งขึ้น โดยเตรียมเปิดตัวโครงการใหม่ในเร็วๆนี้ ใกล้หาดกมลา ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความเงียบสงบและบรรยากาศเหมาะแก่การพักผ่อน เหมาะสำหรับครอบครัวและผู้ที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวาย ยังเป็น โลเคชั่นศักยภาพที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติระดับพรีเมียม รีสอร์ทหรู และวิลล่าระดับไฮเอนด์ จึงเป็นทำเลที่ตอบโจทย์ทั้งการอยู่อาศัยและการลงทุน
