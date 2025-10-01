13 ล้านคนเฮ! ครม.อนุมัติ เติมเงินบัตรคนจน 2 เดือน รวม 1,700 บาท ไม่เกี่ยวคนละครึ่ง
วานนี้ (30 กันยายน) ที่รัฐสภา นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตร (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบโครงการ “เพิ่มวงเงิน” สวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2568 ตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม กระทรวงการคลัง เสนอ
เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาค่าครองชีพ และจัดประชารัฐสวัสดิการเพิ่มเติมเป็นการชั่วคราวให้แก่ผู้มีบัตรฯ 13.4 ล้านคน โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 22,780 ล้านบาท
โดย หลักเกณฑ์ จะเพิ่มเงินจากที่ได้รับจำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน อีก 850 บาท โดยจ่าย 2 ครั้ง เป็นเวลา 2 เดือน (รวมจะได้คนละ 1,700 บาท) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2568 ซึ่งแต่ละเดือนจะมีเงินเข้า 1,150 บาท ที่สามารถใช้ได้ทันทีผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กดเป็นเงินสดได้ ไม่ต้องเติมเงินเข้ามาเหมือนโครงการคนละครึ่ง (กรณีมีวงเงินคงเหลือในเดือนใดจะไม่มีการสะสมในเดือนถัดไป) เพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมจากร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และร้านอื่นๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
ทั้งนี้ บัตรนี้จะไม่เข้าข่ายคนได้รับสิทธิคนละครึ่ง
สำหรับประชาชนที่เสียภาษี รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลังจะนำเสนอรายละเอียดนำเข้า ครม.พิจารณาได้ในสัปดาห์หน้า ทั้งนี้ ยืนยันว่ามีเงินเพียงพอดำเนินโครงการอย่างครบถ้วน โดยจะดำเนินการผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง