ทองพุ่ง 1,000 บ. ทำนิวไฮใหม่ตามทองโลก รูปพรรณ 60,200 ทองแท่ง 59,400 วิตกชัตดาวน์สหรัฐ

ทองพุ่ง 1,000 บาท ทำนิวไฮใหม่ต่อเนื่องตามทองโลก รูปพรรณ 60,200 ทองแท่ง 59,400 วิตกชัตดาวน์สหรัฐ-เฟดลดดอกเบี้ย
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ราคาทองเช้านี้ เปิดตลาดมาพุ่งบาททองคำละ 1,000 บาท ตามทองโลกที่ปรับตัวขึ้นซึ่งเป็นการทำสถิติสูงสุดรอบใหม่เหนือระดับ 2,872.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้แรงหนุนจากความกังวลต่อความเสี่ยงชัตตดาวน์รัฐบาลสหรัฐและความกังวลต่อการลดดอกเบี้ยเพิ่มของเฟด
โดย สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำ ครั้งที่ 1 เวลา 09.09 น. ราคาทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาททองคำละ 59,300 บาท ขายออก บาททองคำละ 59,400 บาท ทองรูปพรรณ รับซื้อบาททองคำละ 58,108.28 บาท ขายออก บาททองคำละ 60,200 บาท
ทั้งนี้นับตั้งแต่ต้นปี 2568 จนถึงปัจจุบัน ราคาทองขึ้นมาแล้ว 17,000 บาท
