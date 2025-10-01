คลัง จัดเก็บรายได้รัฐ 11 เดือน ต่ำเป้า 3.4 หมื่นล้าน ภาษีรถไฟฟ้า-นิติบุคคล-นำเข้าฉุด

คลัง เผยผลจัดเก็บรายได้รัฐ 11 เดือนแรกปีงบประมาณ 68 อยู่ที่ 2.5 ล้านล้าน แต่ต่ำกว่าประมาณการ 3.4 หมื่นล้าน เหตุภาษีรถไฟฟ้า-นิติบุคคล-นำเข้า ต่ำกว่าประมาณการ
ผู้สื่อข่าวรายงานจาก กระทรวงการคลัง เปิดเผยรายงานผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2568 (ตุลาคม 2567 – สิงหาคม 2568) ว่า รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 2,504,140 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 46,865 ล้านบาท หรือ 1.9% แต่ต่ำกว่าประมาณการ 34,156 ล้านบาท หรือ 1.3%
ทั้งนี้ ภาษีรถยนต์จัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการ เนื่องจากมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและปริมาณรถยนต์ที่ชำระภาษีต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าจัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการ จากการใช้สิทธิประโยชน์จากเขตปลอดอากรเพิ่มขึ้น และผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
อย่างไรก็ดี การจัดเก็บรายได้ของส่วนราชการอื่นและการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจสูงกว่าประมาณการ โดยกระทรวงการคลังได้ติดตามการจัดเก็บรายได้อย่างใกล้ชิด เพื่อให้รัฐบาลสามารถบริหารรายได้ให้เพียงพอสำหรับการพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพทางการคลังให้มั่นคง
โดย 3 กรมภาษี ได้แก่ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร มีผลการจัดเก็บรายได้ ดังนี้
สำหรับภาพรวมการจัดเก็บรายได้ของ 3 กรมภาษี ดังนี้
1.กรมสรรพากร จัดเก็บได้ 2,017,692 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 54,344 ล้านบาท หรือ 2.8% แต่ต่ำกว่าประมาณการ 26,737 ล้านบาท หรือ 1.3%
2.กรมสรรพสามิต จัดเก็บได้ 489,665 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 7,656 ล้านบาท หรือ 1.6% แต่ต่ำกว่าประมาณการ 65,763 ล้านบาท หรือ 11.8%
3.กรมศุลกากร จัดเก็บได้ 104,645 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 4,365 ล้านบาท หรือ 4.0% และต่ำกว่าประมาณการ 7,955 ล้านบาท หรือ 7.1%
สำหรับฐานะการคลังของรัฐบาล ตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 11 เดือน ของปีงบประมาณ 2568 (ต.ค.67-ส.ค.68) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลัง ทั้งสิ้น 2.47 ล้านล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งสิ้น 3.37 ล้านล้านบาท โดยรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 8.69 แสนล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือน ส.ค. 2568 อยู่ที่ 4.59 แสนล้านบาท