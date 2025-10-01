เอกนิติ เซ็นแบ่งงานคลังแล้ว ดึง 2 กรมภาษี-สศค.-สคร.-3แบงก์รัฐ คุมเอง ที่เหลืออีก 14 แห่งยกให้ วรภัค
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังแจ้งว่า นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามคำสั่งแบ่งงานกระทรวงการคลังแล้ว โดยคุมเอง 2 กรมภาษี พ่วง สศค.-สคร. รวมถึง ธนาคารออมสิน-ธ.ก.ส.-ธอส. ขณะที่นายวรภัคธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการลง กำกับ 14 หน่วยงาน คือธนารักษ์-บัญชีกลาง-สรรพสามิต-สบน.” พร้อมด้วยสำนักงานสลาก-กยศ. เอ็กซิมแบงก์-เอสเอ็มอีแบงก์-ไอแบงก์-บสย.-ยาสูบ-กอช.
ทั้งนี้ให้ นายวรภัค ธันยาวงษ์ กำกับดูแลส่วนราชการ 4 แห่ง และรัฐวิสาหกิจอีก 10 แห่งประกอบด้วย
กรมธนารักษ์
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพสามิต
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)
ส่วนรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ 10 แห่ง ได้แก่
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ( EXIM BANK)
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D BANK)
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
การยาสูบแห่งประเทศไทย
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ. (NEDA)
ส่วนหน่วยงานที่เหลือนายเอกนิติ จะกำกับดูแลเอง ประกอบด้วย
กรมสรรพากร
กรมศุลกากร
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
สำนักงานคณะกรรการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ธนาคารออมสิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)