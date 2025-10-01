วิทัย ผู้ว่าธปท. ย้ำอิสระการเมือง ยินดีร่วมมือคลัง ประคองเศรษฐกิจให้เติบโตสู่ศักยภาพ

วิทัย ผู้ว่าธปท. เข้าแบงก์ชาติวันแรก ย้ำอิสระการเมือง ยินดีจะร่วมมือคลัง – ทุกหน่วยงาน ประคองเศรษฐกิจให้เติบโตสู่ศักยภาพ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธปท. คนที่ 25 เดินทางเข้าทำงานอย่างเป็นทางการวันแรก
นายวิทัย กล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกที่มีโอกาสเข้ามาทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นตำแหน่งอันทรงเกียรติคือผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ยุคนี้จะเป็นยุคที่เรายึดมั่นในภารกิจหลักของเรา ในการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาค แต่ว่าเราก็มีความเป็นอิสระจากการกดดันทางการเมือง
ผมว่าเราเป็นยุคที่ภาวะเศรษฐกิจมีปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวในเชิงโครงสร้างมากมาย ผมคิดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการดูแลเศรษฐกิจ เรายินดีจะร่วมมือกับกระทรวงคลัง และทุกหน่วยงาน ที่จะดูแลประคับประคองเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีสมดุล สู่ศักยภาพที่ควรจะเป็นคิดว่าเป็นภารกิจของเรา
ผู้ว่าการฯ ธปท. กล่าวถึง ความเสี่ยงระยะสั้นและสถานการณ์ชัตดาวน์ในสหรัฐฯ ว่า คิดว่าปัญหาระยะสั้น มีหลายประการที่ต้องเร่งเข้าไปดูแล และแน่นอนปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาวด้วย ก็เพิ่งเข้ามาวันแรกก็พยายามเข้ามาจะดูแลเท่าที่จะมีกำลังสามารถ หน้าที่ภารกิจของแบงก์ชาติมีจำนวนหนึ่ง แต่ว่าก็อย่างที่บอกบางเรื่องเป็นเรื่องใหญ่ต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการประคับประคอง ไม่ใช่แบงก์ชาติของเรา ต่างคนต่างทำกับหน่วยงานอื่น แต่แน่นอนเราต้องยึดภารกิจหลักของเราเรื่องเสถียรภาพและมีความเป็นอิสระ
