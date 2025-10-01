ดีเดย์ 29 ต.ค. เงิน คนละครึ่ง เข้ากระเป๋า เอกนิติ ชงครม. สัปดาห์หน้า

ดีเดย์ 29 ต.ค. เงินคนละครึ่งเข้ากระเป๋า เอกนิติ ชงครม. สัปดาห์หน้า ก่อนเปิดลงทะเบียนใช้สิทธิ์
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าไลน์โครงการคนละครึ่งของรัฐบาล ว่า ในสัปดาห์หน้า จะนำหลักการของโครงการนี้ เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่อพิจารณา จากนั้นจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ลงทะเบียน เพื่อใช้สิทธิ์ จะใช้รูปแบบเดิม ที่ประชาชนคุ้นเคยอยู่แล้ว และจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคมนี้ โดยจะมีระยะเวลาใช้ได้ 2 เดือน
โครงการนี้จะเป็นพลัสใน 2 มิติ คือโครงการคนละครึ่ง จะเป็น 200 บาทต่อวัน เพื่อทำให้ Quick big win ควิก คือเร็ว นำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เลยในสัปดาห์หน้า บิ๊ก คือ จากเดิมสมทบ 150 บาทเพิ่มเป็น 200 บาท วินคือ ให้ประชาชนร้านค้า ครั้งนี้พิเศษ จะเพิ่มให้นิติบุคคลขนาดเล็กรายย่อยเข้าได้ด้วย ซึ่งเกิดมาจากการที่เราได้รับฟังเสียงประชาชน ขณะเดียวกันคนที่อยู่ในระบบภาษีจะได้รู้สึกว่าได้ เงินก็จะกระจายไปสู่พ่อค้าแม่ค้า
ส่วนพลัส คนที่ยื่นภาษีในระบบจะได้เงินมากกว่า 2,400 บาท มากกว่าเพราะเงินนี้มาจากผู้ที่เสียภาษีประชาชน จะทำให้คนที่ เสียภาษีรู้ว่าการเสียภาษีก็มีประโยชน์ และทำให้เห็นหลักการปฏิรูประบบการคลัง สุดท้ายเป็นเรื่องของพลัสที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ ให้คนไทยพ่อค้าแม่ค้า ได้รู้จักดิจิทัล รวมไปถึง E-commerce ระบบบัญชี ซึ่งเป็นการยกระดับความสามารถ