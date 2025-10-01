สอน. ลงพื้นที่กาญจนบุรี ติดตามการจ่ายเงินตัดอ้อยสดคุณภาพดี 100% ปี 2567/68
นายใบน้อย สุวรรณชาตรี เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(สอน.) เปิดเผยว่า นายสามารถ น้อยวัน รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ประธานคณะทำงานดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดี ฤดูการผลิตปี 2567/68 ได้มอบหมายให้ นายจิรวัฒน์ ดำสี ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย พร้อมด้วย นายสุวิน ชัยวัง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายสุดเขตแดน เฉลิมศิริหล้า ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ สอน. ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดี เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2567/68 ณ สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต 7 จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นางณัฐภรณ์ วีระสุนทร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 และนายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3
โดยผู้แทนเกษตรกรชาวไร่อ้อยในพื้นที่ จำนวน 150 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงดำเนินมาตรการฯ และติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะจากผู้แทนชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือฯ ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก