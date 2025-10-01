66 ล้านแตกที่ ลอตเตอร์รี่พลัส ! ผู้โชคดีถูกรางวัลที่ 1 จากชลบุรี-สมุทรปราการ รวยรับเดือนตุลาคม

66 ล้านแตกที่ลอตเตอร์รี่พลัส! ผู้โชคดีถูกรางวัลที่ 1 จากชลบุรี-สมุทรปราการ รวยรับเดือนตุลาคม
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 68 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ออกรางวัลงวดวันที่ 1 ต.ค 2568
โดยรางวัลที่ 1 ออกหมายเลข 876978
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัล ออก 843 , 532
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล ออก 280 , 605
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัล ออกหมายเลข 77
ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2568
ภายหลังจากที่ได้ทำการประกาศรางวัลออกไป จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ ลอตเตอรี่พลัส ก็ได้รีบนำลอตเตอรี่ใบจริงจากตู้เซฟ ทั้งหมด มาโชว์กลางไลฟ์ โดยใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ 4 นาที เท่านั้น ซึ่งก็มีทั้งผู้ที่สมหวังและผิดหวังจากการออกรางวัลในงวดนี้ ในส่วนของผู้ถูกรางวัลกับลอตเตอรี่พลัส ทาง นอท พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ได้โทรไปแสดงความยินดีกับผู้โชคดี
นอกจากนี้ทางลอตเตอรี่พลัสได้เชิญ “ ก้อง ห้วยไร่“ มาร่วมประกาศรางวัลให้กับผู้โชคดีในครั้งนี้ด้วย และยังมีมาสคอตจิ๊ดริดหยิบโชค มาเต้นโชว์ความน่ารักสดใส ในการประกาศรางวัลครั้งนี้อีกด้วย
โดยมีผู้โชคดีที่ถูกรางวัลที่ 1 กับลอตเตอรี่พลัสทั้งหมด 11ใบ เป็นเงิน 66 ล้านบาท เป็นผู้โชคดีจากจังหวัดชลบุรีและสมุทรปราการ
คุณจันทร์ ผู้โชคดีจากจังหวัดชลบุรี ถูกรางวัลที่ 1 จำนวน 6 ล้านบาท พอรับสายตนก็บอกว่ารอสายอยู่ แต่ตอนนี้ตนทำงานอยู่ เมื่อคุณนอทถามว่าให้เอาเงินไปให้มั้ย ตนจึงขอตั้งตัวก่อนเพราะทำอะไรไม่ถูก
คุณ สมาร์ท ผู้โชคดีจาก จังหวัดสมุทรปราการ ถูกรางวัลที่1 จำนวน 10 ใบ ได้เงินรางวัลไป 60 ล้านบาท บอกว่า ตนไม่รู้ว่าซื้อไว้กี่ใบ ตนจำเสียงคุณนอทได้ แต่ไม่คิดว่าถูกรางวัล คุณสมาร์ทบอกว่า ทำงานอยู่ชั้น 14 อยากจะโดดตึกลงมา ตื่นเต้นมาก เมื่อคุณนอทถามว่า อยากกอดเงิน60ล้านบาทไหม ตนก็บอกว่าขออยู่นิ่งๆดีกว่า
ซึ่ง การออกรางวัลลอตเตอรี่งวดนี้ก็มีทั้งคนที่สมหวังและคนที่ผิดหวังโดยก้อง ห้วยไร่และคุณนอท ก็ได้บอกให้ทุกคนที่ซื้อลอตเตอรี่ซื้ออย่างสติซื้อเท่าที่ไหว ซื้อไว้พอเสี่ยงโชคก็พออย่าซื้อเยอะเกินไป