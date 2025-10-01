พาณิชย์ดึงกกร.จัดจับคู่บิ๊กธุรกิจไทย-สหรัฐ ลดผลกระทบภาษีทรัมป์
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯขานรับนโยบาย Quick Big Win ของรัฐบาล และนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบให้กรมเร่งผลักดันการค้าระหว่างประเทศ เพิ่มมูลค่าการส่งออก รักษาตลาดเดิม และบุกตลาดใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยในช่วง 3 เดือนจากนี้ จึงเน้นช่วยเหลือผู้ประกอบการและเพิ่มมูลค้าการค้าส่งออก โดย เตรียมจัดโครงการ Special Task Force เพื่อช่วยผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีทรัมป์ ซึ่งจะทยอยหารือร่วมกับภาคเอกชน อาทิ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เพื่อคัดเลือกบริษัทที่มีศักยภาพรายใหญ่ในสหรัฐ มาพบปะเจรจาการค้า(แมชชิ่ง)กับบริษัทไทย พร้อมกับจัดแผนเจาะตลาดอาเซียนมากขึ้น
“ นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ศุภจี สุธรรมพันธุ์) เน้นผลลัพธ์ภายใน 4 เดือน ทำให้เราต้องวางแผนเจาะตลาดตรงเป้าตรงสินค้า งบประมาณที่จำกัดต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และผลที่ออกมาพิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริง เราเตรียมจะจัดแมชชิ่งแบบเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆ เริ่มจากสหรัฐก่อน ที่ได้ผลกระทบจากภาษีทรัมป์ ”นางสาวสุนันทา กล่าวและว่า ตลาดเป้าหมายที่จะจัดคณะไปเยือนคือ จีนตะวันตก (เฉิงตู ฉงชิ่ง สิบสองปันนา) เน้นกลุ่มสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารสัตว์เลี้ยง อาเซียน (เวียดนาม) กลุ่มสินค้าแม่และเด็ก และอินเดีย (มุมไบ) กลุ่มสินค้าและบริการเพื่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนหน้ากรมฯได้จัดโครงการ “Special Task Force: STF” นำผู้ประกอบการไปแสดงสินค้าและเจรจาการค้าในเมืองใหม่ 4 ภูมิภาค อาทิ ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา อินเดีย สามารถสร้างมูลค่าคำสั่งซื้อเกิน 3,028 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายวางไว้เกือบ 2 เท่า ถือเป็นอีกก้าวสำคัญกระจายรายได้ลงสู่อุตสาหกรรมและช่วยพยุงการจ้างงานในห่วงโซ่อุปทานของไทย