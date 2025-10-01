ลูเมนตั้ม ยักษ์เซมิคอนดักเตอร์มะกัน ประกาศขยายฐานผลิตและออกแบบชิปในไทย
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายหลังการหารือกับ Mr. Michael Hurlston ประธานบริษัท ลูเมนตั้ม (Lumentum) หนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ว่าบริษัท ลูเมนตั้ม ได้นำเสนอแผนขยายกำลังการผลิตและการจัดตั้งศูนย์วิจัยและออกแบบชิปแห่งใหม่ในกลุ่มชิปประเภทโฟโตนิกส์ ซึ่งเป็นชิประดับสูงที่ใช้ในการส่งสัญญาณด้วยแสงและเป็นส่วนประกอบสำคัญของหน่วยประมวลผลประสิทธิภาพสูง เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดโลกที่ต้องการนวัตกรรมการผลิตชิปที่มีความสามารถในการประมวลผลขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี AI ไฟเบอร์ออปติก และดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งปัจจุบันตลาดชิปโฟโตนิกส์มีมูลค่ากว่า 13,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายใน 5 ปี เนื่องจากโฟโตนิกส์เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะเป็นพื้นฐานของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
ลูเมนตั้ม เป็นผู้นำอุตสาหกรรมชิปประเภทโฟโตนิกส์ระดับโลก ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอเพื่อจัดตั้งฐานการประกอบและทดสอบชิปที่ใช้ในอุตสาหกรรมการสื่อสารและโทรคมนาคมในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2560 ภายใต้ชื่อบริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่เขตอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี มูลค่าลงทุนรวมกว่า 20,000 ล้านบาท ปัจจุบันจ้างงานบุคลากรไทยกว่า 6,000 คน ในจำนวนนี้มีวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์กว่า 700 คน ซึ่งได้รับการฝึกอบรมอย่างดีเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมชิปโฟโตนิกส์
บริษัทมีการส่งออกผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยมูลค่ากว่า 14,000 ล้านบาทในปี 2567 และคาดว่าจะเติบโต
อย่างก้าวกระโดดกว่า 2 เท่าในปีนี้ โดยโครงการล่าสุดที่ได้รับอนุมัติจากบีโอไอ เป็นการขยายโรงงานผลิตชิปแหล่งกำเนิดแสงที่มีพลังงานสูง (Ultra-High-Power Chip-on-Carrier) เงินลงทุนกว่า 2,300 ล้านบาท ชิปดังกล่าวจะถูกใช้ในอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำสูงหรือต้องการกำลังการประมวลผลสูง เช่น หน่วยประมวลผลสำหรับ AI (GPU) อุปกรณ์ตรวจจับด้วยเลเซอร์ที่ใช้ในเครื่องมือแพทย์ และยานยนต์อัจฉริยะ เป็นต้น นอกจากนี้ ลูเมนตั้มยังมีส่วนสำคัญในการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจในอุตสาหกรรมชิปโฟโตนิกส์ในประเทศไทย โดยการดึงซัพพลายเออร์ระดับโลกให้ตามเข้ามาลงทุนตั้งฐานการผลิตในไทยอีกกว่า 20 ราย
“ลูเมนตั้ม ถือเป็นพันธมิตรสำคัญที่ช่วยวางรากฐานอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ไทย การประกาศแผนขยายการลงทุนครั้งใหญ่ โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์วิจัยและออกแบบชิปเต็มรูปแบบแห่งแรกในไทย ถือเป็นการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์และเป็นก้าวที่มีความสำคัญอย่างมากต่อประเทศไทย สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของไทย และจะช่วยยกระดับบทบาทของไทยจากเดิมที่เป็นผู้ประกอบและทดสอบชิป ให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้ออกแบบและสร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “ชิปเมดอินไทยแลนด์”นายนฤตม์ กล่าว
ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์วิจัยและออกแบบชิปโฟโตนิกส์ของลูเมนตั้ม จะมีการลงทุนทั้งในสายการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) ห้องปฏิบัติการทดสอบความเสถียรผลิตภัณฑ์ (Reliability Test) และซอฟต์แวร์ขั้นสูง โดยจะสร้างงานให้กับวิศวกรและบุคลากรทักษะสูงของไทย รวมทั้งจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของไทย เพื่อจัดทำหลักสูตรเทคโนโลยีชิปโฟโตนิกส์โดยเฉพาะ เพื่อสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ให้รองรับอุตสาหกรรมชิปแห่งอนาคต
สำหรับประเทศไทย ถือเป็นฐานการผลิตชิปโฟโตนิกส์แห่งเดียวของบริษัทในภูมิภาคอาเซียน ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับลูเมนตั้มในครั้งนี้ เป็นโอกาสครั้งสำคัญที่จะช่วยให้ไทยขยับจากฐานการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่เดิม ไปสู่การผลิตชิปยุคใหม่ที่มีเทคโนโลยีและมูลค่าสูง รวมทั้งจะเป็นโอกาสในการสร้างคลัสเตอร์ชิปโฟโตนิกส์ และดึงดูดซัพพลายเออร์ระดับโลกเข้ามาในประเทศในอนาคตอีกด้วย