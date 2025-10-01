ดวงมหาเฮง! ลูกค้าสาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ถูกสลากออมสิน รับเหนาะๆ 30 ล้าน

ลูกค้าธนาคารออมสินเซ็นทรัลเวิลด์ ดวงเฮง! ถูกสลากออมสิน รับคนเดียวเหนาะๆ 30 ล้านบาท กลายเป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดง
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ธนาคารออมสิน ออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวดประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2568 โดยในงวดนี้มีผู้โชคดีถูกรางวัลรับเหนาะๆ 30 ล้านบาท
โดย ธนาคารออมสิน ได้โพสต์แสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลระบุว่า “ขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี (งวดประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2568)
รางวัลที่ 1 มูลค่า 30 ล้านบาท ได้แก่ ลูกค้าธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
ธนาคารฯ จะทำการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล”
