คลัง เล็งผุดซื้อสลากดิจิทัล L6 ไม่ถูกรางวัล คืนเป็นเงินออม คาดเริ่มใช้ภายใน 4 เดือน
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงแนวคิด “สลากเพื่อการออม” ว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังและสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อยู่ระหว่างการออกรูปแบบการซื้อสลากเพื่อสร้างวินัยการออมให้กับประชาชน โดยอ้างอิงจากพฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทัล L6 บนแอพพ์เป๋าตัง ที่มีผู้ซื้อเฉลี่ยกว่า 3 ล้านคนต่อหนึ่งงวด
โดยหลักการคือ เมื่อผู้ซื้อสลากดิจิทัล L6 ไม่ถูกรางวัล แทนที่จะสูญเสียเงินไปทั้งหมด จะมีการกันเงินส่วนหนึ่งคืนกลับมาในรูปแบบเงินออมสะสม โดยจะถูกนำไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดดอกผล และผู้ซื้อสามารถตรวจสอบยอดเงินสะสมของตนเองได้อย่างโปร่งใส ทั้งนี้ เบื้องต้นยังอยู่ระหว่างการพิจารณาสัดส่วนการคืนเงินและวิธีบริหารจัดการ
สำหรับโครงสร้างรายได้ของสลากในปัจจุบัน เงินจากการขาย 1 ใบจะถูกจัดสรร 60% เป็นเงินรางวัล, 23% ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และ 17% เป็นค่าบริหารจัดการ ซึ่งแนวคิดใหม่คือการนำบางส่วนจากงบค่าบริหารจัดการมาใช้คืนให้ผู้ซื้อในรูปแบบเงินออม
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะออกแบบเงื่อนไขการออมโดยอิงรูปแบบคล้ายกองทุน RMF เช่น ต้องออมครบระยะเวลาที่กำหนดโดยผู้ออมจะสามารถไถ่ถอนเงินดังกล่าวได้เมื่อมีอายุ 55 ปีขึ้นไป หรือถือครองไว้ 5 ปี ขณะเดียวกันยังพิจารณาความเป็นไปได้ในการใช้เงินออมจากสลากเป็นหลักประกันทางการเงินในอนาคต
นายลวรณ กล่าวว่า โครงการนี้ไม่ได้เพิ่มจำนวนสลากหรือตั้งใจมอมเมาประชาชน แต่เป็นการคืนกำไรให้ผู้ซื้อ และสร้างช่องทางการออมใหม่ที่มั่นคง โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยกระทรวงการคลังได้หารือกับสำนักงานสลากฯ และธนาคารกรุงไทยแล้วว่าระบบสามารถรองรับได้ หากออกแบบรายละเอียดเสร็จทันตามกรอบเวลาภายใน 4 เดือนอย่างแน่นอน
“แนวคิดนี้ถือเป็นหนึ่งใน Quick Big Win ของฝั่งการออม ซึ่งตั้งเป้าว่าจะออกแบบเสร็จและเริ่มใช้ได้ภายใน 4 เดือนนี้ ” นายลวรณกล่าว