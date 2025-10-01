ทองคำพุ่งแรง! บวกวันเดียว 1,150 บาท YLG ชี้ ปีนี้มีโอกาสเห็น แตะบาทละ 7 หมื่น

ทองคำพุ่งแรง! บวกวันเดียวขึ้น 1,150 บาท YLG ชี้ปีนี้ 70,000 บาทมีโอกาสเห็นแน่
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม นางพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (YLG) เปิดเผยว่า ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำจุดสูงสุดใหม่ (ออลไทม์ไฮ) อย่างต่อเนื่อง โดยราคา ณ วันที่ 1 ตุลาคม ราคาทองคำแท่ง รับซื้ออยู่ที่ 59,450 บาทต่อบาททองคำ ขายออก 59,550 บาทต่อบาททองคำ ทองรูปพรรณ รับซื้อ 58,259.88 บาทต่อบาททองคำ ขายออก 60,350 บาทต่อบาททองคำ ทองสปอต 3,890 สหรัฐต่อออนซ์ อัตราค่าเงินบาท 32.36 บาทต่อเหรียญสหรัฐ จากการปรับเปลี่ยนราคากว่า 16 ครั้ง เป็นการปรับขึ้นพรวดเดียวถึง 1,000 บาท รวมการปรับขึ้น 1,150 บาทในวันเดียว โดยราคามีความเป็นไปได้ที่จะไปต่อ เนื่องจากค่าเงินบาทยังแข็งค่า และมีปัจจัยลบจากต่างประเทศสนับสนุนอยู่อีกมาก รวมถึงปัจจัยเฉพาะในไทยอย่างค่าเงินบาทแข็ง ทำให้ในช่วงที่เหลือของปี 2568 นี้จึงให้เป้าหมายทองคำไว้ที่ระดับ 70,000 บาท และมีโอกาสได้เห็นถึง 80,000 บาทในระยะถัดไป
“ราคาทองคำที่ปรับขึ้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยในประเทศไทย มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากปัจจัยต่างประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะความต้องการถือครองทองคำของประเทศมหาอำนาจต่างๆ อาทิ ธนาคารกลาง (Central Bank) ถือครอง 1,000 ตัน จีน 1,000 ตัน อินเดีย 1,000 ตัน เท่ากับหมดแล้ว ที่เหลือเป็นการซื้อมาขายไปของนักลงทุนหรือประชาชนทั่วไป ทำให้ราคาทองคำที่พุ่งแรงไม่ได้สะท้อนภาวะเงินฝืดในไทย เพราะเป็นภาวะที่สะท้อนเศรษฐกิจรวม จากการจ้างงาน ข้างของแพงขึ้น แต่ไม่มีเม็ดเงินใช้จ่าย แบบนี้เข้าขั้นเงินฝืด แต่ปัจจัยในประเทศไทย มีเพียงเงินบาทเท่านั้นที่หนุนราคาทอง หากค่าเงินบาทยังแข็งระดับ 32-33 บาทต่อเหรียญสหรัฐ มีความเป็นไปได้สูงที่จะเห็นราคาทองคำวิ่งถึง 70,000 บาท” นางพวรรณ์กล่าว
นางพวรรณ์กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาทองคำบวกขึ้น ได้แก่ 1.รัฐบาลสหรัฐเข้าสู่ภาวะชัตดาวน์ (Government Shutdown) จำเป็นต้องยุติการจ่ายงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ชั่วคราว 2.ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะกำหนดทิศทางอัตราดอกเบี้ยอย่างไร 3.สงครามที่แท้จริงทั้งตะวันออกกลางและพื้นที่ต่างๆ 4.การรวมตัวของกลุ่มประเทศบริกส์ (BRICS) จะเริ่มใช้สกุลเงินใหม่ช่วงใด และ 5.การลดการใช้เงินดอลลาร์ (De-dollarization) โดยประเมินว่าหากรัฐบาลสหรัฐยกเลิกภาวะชัตดาวน์ จะเห็นราคาทองคำปรับลดลงรวดเร็ว เหมือนที่ปรับขึ้นรวดเร็วเพราะความเสี่ยงจากเรื่องนี้เป็นหลัก แต่ในระยะใกล้ๆ นี้ราคาทองคำยังไปได้อีกไกลมาก เพราะปัจจัยที่มีอยู่และยังไม่จบจะเป็นตัวช่วยหนุน จึงไม่เห็นทางลงของราคาทองคำ มีเะียงการย่อตัวเท่านั้น นักลงทุนสามารถเข้าซื้อสะสมตอนย่อตัวได้ อยู่ประมาณ 50,000 บาท ต่ำกว่านี้อาจยาก
