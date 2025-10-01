เอกนิติ จ่อครม.ไฟเขียว กระตุ้นท่องเที่ยวเมืองรอง 14 ต.ค. ให้สิทธิลดหย่อนภาษี 2 เท่า ไม่เกิน 4 หมื่นบาท
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรอง สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า คาดว่าจะให้วงเงินไม่เกิน 4 หมื่นบาท โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติในวันที่ 14 ตุลาคมนี้ เพื่อเพิ่มกำลังซื้อและฟื้นฟูเศรษฐกิจในช่วงปลายปี โดยโครงการนี้จะเน้นส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดรองเมืองหลัก ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานท้องถิ่น
“โครงการจะเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ขณะเดียวกันจะช่วยกระจายรายได้ไปสู่ธุรกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ต่างจังหวัด ทั้งด้านที่พัก ร้านอาหาร และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”
นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังมีมาตรการ เร่งการใช้จ่ายงบประมาณต้นปีงบประมาณ 2569 โดยกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับงบประมาณสำหรับการอบรมสัมมนา นำรายจ่ายดังกล่าวมาใช้ภายใน 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ เพื่อกระตุ้นการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจ โดยหน่วยงานภาครัฐมีงบประมาณอยู่ประมาณ 3-4 พันล้านบาท ขณะที่รัฐวิสาหกิจมีงบประมาณราว 4 พันล้าน
ส่วนการดูแลเศรษฐกิจในระยะยาว กระทรวงการคลังจะมีมาตรการสำหรับธุรกิจโรงแรม ที่ต้องการปรับปรุง รีโนเวท จะสามารถใช้ในการหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า