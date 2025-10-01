ส่องโฉมใหม่ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า สมศักดิ์ศรีแลนด์มาร์กในตำนาน เปิดอย่างยิ่งใหญ่ 6 พ.ย.นี้
ตำนานบทใหม่กำลังจะเกิดขึ้นแล้ว สำหรับโซนกรุงเทพตะวันตก หลังบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) หรือ CPN เตรียมอวดโฉมครั้งใหญ่ “เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า” ที่ทุ่มงบ 1,700 ล้านบาท ทรานส์ฟอร์มครั้งประวัติศาสตร์ในรอบ 3 ทศวรรษ สมศักดิ์ศรีแลนด์มาร์กในตำนาน พลิกโฉมใหม่ทุกชั้น รับกำลังซื้อสูง เกรด AAA+ ด้วย 500 แบรนด์ดังในเมืองตบเท้าเปิดเพียบ
“เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า” เป็นศูนย์การค้าลำดับที่ 3 ของ CPN ที่ประสบความสำเร็จมาตลอด 30 ปีที่ผ่านมา ล่าสุด เตรียมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ ด้วยคอนเซ็ปต์ “New Soul of the District” แลนด์มาร์กศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียมที่ดีที่สุดของกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก บนพื้นที่กว่า 360,000 ตร.ม.
รองรับกลุ่มกำลังซื้อสูงทุกเจเนอเรชันด้วย Brand Magnet ที่คัดสรรมาแล้วกว่า 500 แบรนด์ และแบรนด์ใหม่ในกระแสกว่า 150 แบรนด์ ครบทุกไลฟ์สไตล์ ยังสะกดทุกสายตาด้วย Façade ลายเส้นภายนอกดีไซน์คลาสสิก-โมเดิร์น คาดดึง Quality traffic เพิ่มกว่า 25-30%
“ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา”กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ตลอด 30 ปี เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เป็นศูนย์การค้าที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จมาโดยตลอด นับตั้งแต่ปี 2538 การทรานส์ฟอร์มครั้งนี้คือการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้คนกรุงเทพ โดย curate brand mix ใหม่ทั้งหมดกว่า 500 แบรนด์
ทั้งแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ สุขภาพ ความงาม เทคโนโลยี และสถาบันการศึกษา เพื่อตอบอินไซต์ของ Young Gen และ New Wealth ขณะเดียวกัน ยังคงฐานลูกค้าเดิมที่แข็งแกร่ง คือคนในย่านและกลุ่มครอบครัว ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ทำให้เซ็นทรัล ปิ่นเกล้าเป็น Top Tier Family Destination ของกรุงเทพฯ ตะวันตก รองรับประชากรในย่านกว่า 3 ล้านคน
“เราออกแบบใหม่ทั้งหมด ด้วยแนวคิด ‘New Soul of the District’ เนรมิต The Park on Fifth ที่ชั้น 5 ที่ผสมผสานความคลาสสิก-โมเดิร์น กับพื้นที่สีเขียวและ Skylight โปร่งโล่ง รายล้อมด้วย Family Dining คาเฟ่ดัง และ Food Patio ที่จะเป็น Casual Lifestyle Food Destination ที่ดีที่สุดของย่าน และคืนชีพแลนด์มาร์กในตำนาน “รูปปั้นออกุสตุส” สูง 6.20 เมตร ในลุคใหม่ด้วย” ณัฐกิตติ์ กล่าว
“ณัฐกิตติ์” กล่าวว่า เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ยังเป็นโครงการมิกซ์ยูสแห่งแรกของย่าน ผสานศูนย์การค้าและอาคารสำนักงาน 2 อาคาร บนทำเลเชื่อมต่อ CBD สีลม สาทร เยาวราช และโครงการรถไฟฟ้า 3 สาย คือ น้ำเงิน ส้ม แดงอ่อน รายล้อมด้วยสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ และที่อยู่อาศัยระดับพรีเมียม
“การทรานส์ฟอร์มครั้งนี้จะเป็นจิ๊กซอว์ ให้พอร์ตศูนย์การค้าเราในฝั่งกรุงเทพฯ ตะวันตกแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ทั้งด้านกำลังซื้อ การเป็นศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียมของทุกเจเนอเรชัน โดยเห็นได้จากปี 2025 Tops Food Hall ยอดขายดีเป็นอันดับ 3 ของประเทศ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลมียอดขายแข็งแกร่งอันดับ 4 ของประเทศ” ณัฐกิตติ์ กล่าวย้ำ
เปิดลิสต์กว่า 500 แบรนด์แม็กแน็ต
- International Culinary Hub กว่า 200 แบรนด์ อาทิ Tops Food Hall และ New Variety ,Premium Dining ,Casual Lifestyle ,Grab & Go,Street Food, Michelin restaurant ฯลฯ ชั้น G มาในคอนเซ็ปต์ Gastronomy Hub ชั้น 5 เป็น Brand new soul green wonder พร้อมพื้นที่แฮงก์เอาท์
- First-time in Thailand นำโดย Hama Sushi ซูชิสายพานชื่อดังราคาเข้าถึงได้จากญี่ปุ่น Ootoya Oki “ชาบูมันปู” เจ้าแรกในไทย Sotory สเต็กเฟรนช์ฟรายแบบถือได้
- ร้านดังคอนเซ็ปต์ใหม่ Bar B. Q. Plaza Ootoya Tokusen On the table The Pizza Company Express Mister Donut คำพูน บ้านบางกอก
- ครั้งแรกของย่าน BHC Chicken Canton Paradise Hasul, Kiani La Meow Lehaha Lanzhou Noodles ฯลฯ
- ร้านดังคิวยาว Chicha San Chen Gongcha One to Two Solsot Sushiro Yolk Uno Coffee
- Coffee Tea & Dessert Paradise กว่า 50 แบรนด์ดัง อาทิ Bake a Wish Barron’s Bar BEARHOUSE BLENDIES BOOST JUICE BAR ฉันจะกินชาเย็นทุกวัน
- แบรนด์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ อาทิ Adidas, Anta, Bath & Body Works, Beyond the Vines, Birkenstock, Carnival, Uniqlo, Zara
- เสริมทัพด้วย B2S ที่ชั้น 5, Power Buy เปิดตัวโมเดลใหม่ Power Buy 3.0 พื้นที่กว่า 2,000 ตร.ม. รวมสินค้าและบริการกว่า 2,000 รายการ
- Wellness Haven รวมสถาบันเสริมความงามและคลินิกกว่า 72 แบรนด์ และ Fitness First โฉมใหม่
- Edutainment และ Play Land รวมกว่า 37 แบรนด์ อาทิ First Class Preschool, Aqua-Tots Swim Schools และ Kidzooona Safari เป็นต้น
- Entertainment Major Cineplex กับโรงภาพยนตร์ใหม่ IMAX with Laser, Soundcheck Karaoke