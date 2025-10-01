แสนสิริ กวาดยอดขาย 9 เดือน 3.9 หมื่นล้าน รุกโค้งสุดท้ายเปิด 7 โครงการ 1.8 หมื่นล.

แสนสิริ กวาดยอดขาย 9 เดือน 3.9 หมื่นล้าน รุกโค้งสุดท้ายเปิด 7 โครงการ 1.8 หมื่นล้าน
วันที่ 1 ตุลาคม นายวิชาญ วิริยะภูษิต ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ยอดขาย 9 เดือนแรกปี 2568 บริษัทสามารถทำยอดขายได้ตามแผนงานที่ 39,000 ล้านบาท คิดเป็น 74% ของเป้ายอดขายรวมในปี 2568 ที่ตั้งไว้ 53,000 ล้านบาท แม้ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์จะเผชิญความท้าทาย แต่แสนสิริยังสร้างยอดขายเติบโตเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกลุ่มคอนโดมิเนียมเป็นแรงหนุนสำคัญ จากการเปิดตัวโครงการใหม่ที่ได้รับผลตอบรับดีเกินคาด เช่น วาลเลส เฮาส์,ไวด์เด็น บาย แสนสิริ และเซลฟ์ บาย แสนสิริ ได้รับการตอบรับดีเกินคาด ทำยอดขายรวมได้ถึง 3,400 ล้านบาท เช่นเดียวกับเศรษฐสิริ เกาะแก้ว รีทรีต จ.ภูเก็ต ที่สร้างปรากฏการณ์สร้างยอดขายรอบพิเศษไปกว่า 30% ของยูนิตทั้งหมด ตั้งแต่ยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการ รวมถึงการขายบ้านตัวอย่าง ซึ่งสร้างยอดขายได้กว่า 1,000 ล้านบาท
นายวิชาญกล่าวว่า ทั้งนี้ในรอบ 9 เดือน ปิดการขายไปแล้วถึง 19 โครงการ มูลค่า 21,000 ล้านบาท กว่า 60% อยู่ในกลุ่มพรีเมียม และยังมีโครงการที่จ่อปิดการขายอีกกว่า 10 โครงการ เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากยอดขายที่เติบโตโดดเด่นแล้ว บริษัทยังมียอดขายรอโอนสูงกว่า 23,000 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถรับรู้เป็นรายได้ในปีนี้ได้ประมาณ 50% โดยมีโครงการคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ เพื่อสนับสนุนยอดขายและรับรู้รายได้ทันที 7 โครงการ มูลค่ารวม 9,600 ล้านบาท ได้แก่ เดอะ เบส เออร์เบิร์น พระราม 9, โฟล บาย แสนสิริ, ดีคอนโด คาล์ม รามคำแหง 40, เดอะ มูฟ พอว์ บางแค, แคนวาส เชิงทะเล ภูเก็ต, เมคิน เฮาส์ เชียงใหม่ และดีคอนโด แคมปัส ขอนแก่น
“ภายใต้ภาพตลาดอสังหาฯที่ยังชะลอตัว เรายังคงดำเนินแผนธุรกิจด้วยความรัดกุม บริหารจัดการกระแสเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ปรับจำนวนบ้านพร้อมขายให้สอดคล้องกับอัตราการขาย เพื่อบริหารกระแสเงินสดกระจายพอร์ตสินค้าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ปัจจุบันมีโครงการพร้อมขายกว่า 135 โครงการ และไตรมาสสุดท้ายของปีจะเปิด 7 โครงการใหม่ 18,000 ล้านบาท ทั้งบ้านและคอนโดในกรุงเทพ ภูเก็ต รองรับความต้องการในตลาดเมืองท่องเที่ยว”นายวิชาญกล่าว