BAM เปิดตัว ‘ทรัพย์มหาชน’ บ้านของคนสู้ชีวิต ผ่อนเริ่มต้น 500 บาท/เดือน
วันที่ 1 ตุลาคม นายรักษ์ วรกิจโภคาทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เปิดเผยว่า จากสภาพเศรษฐกิจและรายได้ที่ไม่แน่นอน ประกอบกับที่อยู่อาศัยราคาแพงขึ้น ทำให้กลุ่มอาชีพอิสระและคนทำงานนอกระบบกว่า 20 ล้านคน เข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ยาก เนื่องจากถูกมองว่ไม่มีศักยภาพทางการเงิน แม้จะมีรายได้จริงและสามารถผ่อนชำระได้ ทั้งนี้จากผลสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยไตรมาส 2/2568 จากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) พบว่าอัตราการถูกปฏิเสธสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสูงถึง 70% จากจำนวนการขอสินเชื่อ สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาผู้ซื้อบ้านรายได้น้อยและปานกลางที่เข้าถึงสินเชื่อได้ยาก แม้มาตรการภาครัฐจะผ่อนคลายเกณฑ์แล้วก็ตาม
นายรักษ์กล่าวว่า BAM เดินหน้ากลยุทธ์เชิงรุก ด้วยการให้คนมีรายได้น้อยมีสิทธิ์เข้าถึงบ้านหลังแรกได้ โดยเปิดตัวโครงการ“ทรัพย์มหาชน”บ้านของคนสู้ชีวิต สร้างโอกาสให้คนสามารถผ่อนบ้านตรงกับ BAM เหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้น้อยหรือรายได้ไม่แน่นอน กลุ่มอาชีพรับจ้าง ฟรีแลนซ์ คนขับรถ TAXI วินมอเตอร์ไซด์ กลุ่มที่ไม่มีบ้านเป็นของตัวเองหรือเช่าอยู่ จุดเด่นโครงการคือ ราคาบ้านจับต้องได้ สามารถผ่อนชำระกับ BAM โดยตรง ทั้งบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุดพักอาศัย อาคารพาณิชย์ และที่ดินเปล่า ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท จองเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท ผ่อนเริ่มต้นแค่เดือนละ 500 บาท ระยะเวลานาน 20 ปี ซึ่งปีแรกคิดอัตราดอกเบี้ย 0% ปีที่ 2-3 ดอกเบี้ย 3% ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR BAM ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาที่อยู่อาศัย หรือปรับตาม ความเหมาะสมและศักยภาพรายได้ของผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
“BAM เชื่อมั่นว่าโครงการทรัพย์มหาชน เพื่อบ้านของคนสู้ชีวิต จะสามารถตอบโจทย์ให้กลุ่มคนรายได้น้อยให้ก้าวข้ามอุปสรรคสำคัญของความต้องการมีบ้านได้อย่างแท้จริง ด้วยราคาที่ไม่แพง คนมีงบจำกัดสามารถจับต้องได้ และยังผ่อนตรงกับ BAM ได้เลยกับเงื่อนไขที่พิเศษมาก ๆ ทำให้ทุกคนเข้าถึงบ้านได้อย่างแท้จริง เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น พร้อมช่วยเปิดประตูสู่ระบบการเงินและโอกาสที่กว้างขึ้น” นายรักษ์ กล่าว